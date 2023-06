En 31-årig mand skal som udgangspunkt tilbringe de næste 15 år af sit liv bag tremmer.

Retten i Aarhus har fredag idømt ham fængselsstraf for at stå bag indsmugling og videresalg af store mængder hård narkotika.

Det oplyser National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) i en pressemeddelelse.

Han modtog dommen.

»Jeg er tilfreds med dagens dom, der understreger, at der bliver slået hårdt ned på narkokriminalitet. Jeg er glad for, at vi i denne sag har fået stoppet en central aktør i et organiseret netværk,« siger senioranklager i NSK, Jeanni Andreeva.

Den 31-årige er dømt for 24 tilfælde, mellem maj 2020 og august 2022, hvor han har arrangeret indsmugling og videresalg af hård narkotika.

Cirka 103,75 kg kokain, 121,50 kg amfetamin, 2 kg ketamin, og 500 ecstasypiller.

»Den 31-årige har anvendt flere krypterede kommunikationstjenester til at arrangere sine handler. De dekrypterede beskeder har gjort det muligt for NSKs efterforskere at identificere handlerne og knytte dem til den nu dømte«, skriver NSK i pressemeddelelsen.

Mandens samlede udbytte på knap 1,6 millioner kroner er blevet konfiskeret.