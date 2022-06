Lyt til artiklen

En 30-årig mand fra Silkeborg blev tirsdag idømt 12 års fængsel ved Retten i Aarhus.

Han er dømt for at have været i besiddelse af og handlet med flere kilo narkotika.

Langt størstedelen af den narkotika, den 30-årige mand har tilstået at være i besiddelse af og handlet med, blev beslaglagt under en aktion på en adresse i Aarhus C den 2. februar i år.

Her fandt politiet over 3,3 kilo heroin og godt 4,9 kilo kokain.

»Det er rigtig godt, at efterforskerne fik beslaglagt den store mængde narkotika, så vi får det ud af markedet. Nu bliver narkoen konfiskeret og destrueret i stedet for at ende ude på gaden,« siger specialanklager Dorthe Lysgaard.

Efterfølgende blev der på mandens bolig i Silkeborg fundet tusindvis af kontanter i forskellig valuta, der samlet set løb op i cirka 630.000 danske kroner.

Penge som den 30-årige har tilstået stammer fra salg af yderligere 800 gram heroin og kokain.

Samlet set har den 30-årige mand tilstået besiddelse og salg af knap 6 kilo kokain, 4,7 kilo heroin og 690 gram amfetamin. Og det blev tirsdag ved Retten i Aarhus takseret til 12 års fængsel.

»Den 30-årige mand har haft den koordinerende rolle i netværket. Han har indkøbt og, i forening med andre, videredistribueret narkotika til en større persongruppe, hvilket han også har erkendt i retten. Der er tale om store mængder narkotika, og det synes jeg også, dommen afspejler,« siger Dorthe Lysgaard.

Den 30-årige mand modtog dommen og blev fortsat varetægtsfængslet efter dom.

Politiet kom på sporet af den 30-årige mand i december 2021 og slog til få måneder senere, hvor narkoen blev beslaglagt og den 30-årige bagmand samt en 45-årig medgerningsmand blev anholdt og efterfølgende varetægtsfængslet.

Få dage senere blev de to andre medgerningsmænd på 22 og 23 år også anholdt og fængslet i sagen. Den 22-årige mand, der kun spillede en mindre rolle, blev den 10. juni idømt ni måneders fængsel, heraf fem måneder betinget, for at have hjulpet med at gemme nogle penge af vejen.

Den 23-årige mand forventes at få dom den 1. juli i en tilståelsessag, mens den 45-årige mand fortsat afventer sin dom.