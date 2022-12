Lyt til artiklen

Tre personer er blevet sigtet for besiddelse af narko, efter at Københavns Politi natten til lørdag slog til mod natklubben Museo Club i det indre København.

Natklubben er ejet af musikproducer og tidligere dommer i X-Factor Remee.

»På baggrund af mistanke om organiseret salg af narkotika slog Københavns Politi i nat til mod en større natklub i Indre By. Ved ransagningen blev der fundet forskellige former for narkotika, og tre personer er blevet sigtet for besiddelse af stoffer,« oplyser Københavns Politi lørdag formiddag i en pressemeddelelse.

Ved den målrettede aktion rykkede både betjente og narkohunde ind på natklubben, efter at Københavns Politi på forhånd havde indhentet en dommerkendelse.

Baggrunden for aktionen var en mistanke om, at der på stedet foregår organiseret og systematisk salg af narkotika til stedets gæster.

Ved ransagningen blev både gæster og flere ansatte visiteret blandt andet ved brug af narkohunde, og politiet har efterfølgende beslaglagt forskellige stoffer, herunder primært kokain. Et større antal gæster blev desuden fundet i besiddelse af såkaldte snifferør.

»Vi har modtaget oplysninger om, at der på stedet bliver handlet systematisk med narkotika, og derfor slog vi til i nat. Vi har gjort nogle fund, der bestyrker vores opfattelse, og vi skal nu arbejde videre med sagen,« siger vicepolitiinspektør Simon Hansen, leder af Operativ Specialafdeling fra Københavns Politi.

Som led i Trygt Nattelivsindsatsen er Københavns Politi fast til stede i det københavnske natteliv og fører løbende tilsyn med natklubber og værtshuse.

»Langt de fleste har heldigvis en fest, der ikke involverer stoffer, men vi møder desværre ofte unge, der er påvirkede. Derfor har vi også en bred og løbende indsats, og hører vi om organiseret salg til gæster, er det en alvorlig sag, og derfor har vi foretaget nattens ransagning,« tilføjer Simon Hansen.

Natklubben Museo Club har eksisteret siden efteråret 2021.