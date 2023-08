To unge mænd er kommet i problemer, da de forsøgte at krydse den dansk-tyske grænse med en bizar last.

Det skriver Jydske Vestkysten.

De to mænd havde romkugler, chokolade og vingummi med over grænsen. Det var bare ikke almindelige søde sager.

Tværtimod indeholdt sagerne THC, som er det aktive stof, der også findes i hash.

Mændene havde også 20,5 gram psykedeliske svampe i bilen.

Mændene blev taget i en kontrol, som politiets Udlændingekontrolafdeling Vest stod for.

Den ene af mændene – en 22-årig tysker – erkendte at lasten var hans ansvar og han fik en såkaldt straksbøde på 10.000 kroner.