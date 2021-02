Seks mænd er varetægtsfængslet i sag med tråde til bandemiljø, efter at de har været for en dommer i Odense.

Heroin, kokain og hash i forskellige mængder er omdrejningspunkt i en stor sag fra Fyn, hvor ni personer er blevet sigtet.

To kvinder og syv mænd blev anholdt i en stor aktion i Svendborg og Odense torsdag, og de har ifølge politiet tilknytning til bandemiljøet.

Seks af de anholdte blev fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Odense fredag, og de er alle blevet varetægtsfængslet. Fem af dem er fængslet i knap fire uger, mens den sidste i første omgang kan se frem til seks dage bag tremmer.

Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter. Kredsen er involveret, da Særlig Efterforskning Vest (SEV) har været med i efterforskningen af sagen.

Blandt de sigtede, der fredag kom for en dommer, er en mand i slutningen af 30'erne. Han har ifølge Fyens Stiftstidende været en prominent person i det odenseanske bandemiljø for nogle år siden og er tidligere dømt for vold og hashhandel.

Ved grundlovsforhøret fredag er det kommet frem, at han er sigtet for besiddelse af 522 gram heroin, 241 gram kokain og 11,6 kilo hash, som ifølge anklageren skulle sælges videre. Derudover også frihedsberøvelse og forsøg på røveri.

En kvinde, som også er sigtet i sagen, var mødt op i retssalen for at overvære grundlovsforhøret, men dommeren sendte hende ud af lokalet, skriver Fyens Stiftstidende.

Hun blev ikke fremstillet i grundlovsforhør fredag. Det gjorde til gengæld en 35-årig mand, som er sigtet for at have opbevaret hash, kokain og heroin forskellige steder i Odense og Vejle. En mand på 23 år er sigtet for at have skaffet heroin i Bagsværd.

Yderligere er en 49-årig mand sigtet for at have modtaget mindst 382 gram heroin og en mængde kokain efter aftale med nogle af de andre sigtede.

Ifølge Fyens Stiftstidende nægter de sig alle skyldige - dog har den 49-årige erkendt en del af sigtelsen. I et andet grundlovsforhør ved Retten i Odense blev yderligere to mænd fremstillet.

Det er uvist, hvad de præcis er sigtet for, men det er én af de to, der er varetægtsfængslet i seks dage og ikke knap fire uger.

Dørene ved grundlovsforhørene blev lukket, efter at sigtelserne var læst op. Årsagen er hensynet til den videre efterforskning, og at der fortsat er en mistænkt på fri fod.

Det er derfor uvist, hvad politiet konkret har af beviser mod de sigtede.

