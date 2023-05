Torsdag eftermiddag har politi og brandvæsen været til stede i en haveforening i Ballerup.

Her er en ukrudtsbrænder skyld i, at et kolonihavehus nu er mere eller mindre udbrændt.

Det bekræfter Københavns Vestegns Politi til B.T.

»Vi får anmeldelsen klokken 13.28, om et brand i et kolonihavehus. Kort tid efter har man hørt et brag, som formentlig er en gasflaske, der eksploderede,« lyder det fra vagtchef David Borchersen.

»Vi kommer der ud, og kan i hvert fald konstatere, at der er gasflasker på stedet.«

Årsagen til branden viser sig at være en ukrudtsbrænding, der er gået galt.

Der er ingen personskade sket, men huset er næsten udbrændt, siger vagtchefen.

Branden er begrænset og har ikke spredt sig til omkringliggende huse.

Ejeren af huset får nu en hilsen fra politiet, da han er sigtet for overtrædelse af beredskabsloven.

Der skal nu også foregå en del kontakt med forsikringsselskabet.