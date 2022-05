Først sad han 18 år i fængsel for en forbrydelse, han ikke havde begået. Nu sidder Steve Avery på 17. år og venter endnu en gang på frihed uden for murene.

Og hvor mange år, der nu er gået i fængslet, vidner et nyt foto om.

»Steven Avery smiler stadig, for han ved, at han bliver en fri mand igen.«

Sådan skriver advokat Kathleen Zellner om sin klient, hovedpersonen i Netflixhittet 'Making a Murderer,' til et foto på Twitter 12. maj.

Her kan man se 59-årige Steven Avery fra Manitowoc County, Wisconsin, USA, som flere nok vil have svært ved at genkende.

5/11/22 photo. Steven Avery still has a smile on his face because he knows he will be a free man again!!#TruthWins pic.twitter.com/8gmn85gGlK — Kathleen Zellner (@ZellnerLaw) May 12, 2022

Advokaten Kathleen Zellner tog Averys sag i 2016 og har lige siden kæmpet for at bevise hans uskyld.

Og med sit opslag på Twitter fastslår hun, at kampen om frihed for Steven Avery bestemt ikke er opgivet.

Avery blev idømt livstid i fængsel, efter han i 2005 blev kendt skyldig i mordet på den 25-årige Teresa Halbach, skriver ABC News.

Steven Avery føres bort af politiet. Foto: Netflix/Making a Murderer

I dokumentarserien 'Making a Murderer' følger man retssagen mod Steven Avery, der dømmes for drabet på Teresa Halbach, der blev fundet livløs 31. oktober 2015, mens hans dengang 16-årige nevø, Brendan Dassey, dømmes for at være medvirkende til drabet.

Det er endnu uvist, hvad den indsattes tilståelse får af effekt for Avery og Dassey, der begge desuden dømmes for usømmeligt omgang med lig samt voldtægt.

De to familiemedlemmer sidder begge fængslet for drabet på to livstidsdomme, men de nægter sig skyldige.

Her ses Brendan Dassey på et udateret foto. Foto: HANDOUT

Dog har Brendan Dassey erkendt sig skyldig tilbage i de tidlige stadier af retssagen, hvilket efterfølgende har ledt til stor debat, da flere mente, at politiet havde snydt ham og tvunget ham til at tilstå.

Dette fik senere Brendan Dassey frikendt i forbundsretten, inden højesteret fastslog dommen og holdt ham bag tremmer.

Steven Avery blev dømt for mordet på Teresa Halbach. Foto: HANDOUT

Kathleen Zellner, der er Steven Averys advokat, har i serien luftet flere teorier om, hvem der kunne stå bag mordet på Theresa Halbach.