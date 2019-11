Et stempel som udvist af Danmark er tilsyneladende ikke noget, der afholder kriminelle udlændinge fra at rejse ind i Danmark igen.

1.902.

Det er antallet af personer, der med en fældende afgørelse er blevet dømt for at overtræde et indrejseforbud de seneste fem år fra 2014 til og med 26. oktober i år, viser en aktindsigt, som B.T. har søgt hos anklagemyndigheden.

»Det er selvfølgelig dybt uacceptabelt, at så mange udlændinge ikke respekterer, at de er blevet udvist af Danmark, fordi de ikke kan opføre sig ordentligt,« lyder det fra Venstres udlændingeordfører, Mads Fuglede.

»Jeg har en klar forventning om, at regeringen kommer på banen i forhold til at se på, om der kan gøres mere for at forhindre, at så mange udviste kriminelle udlændinge forsøger at komme tilbage. Vi er i Venstre altid klar til at diskutere, om vi kan gøre mere, så vi møder konstruktivt op, hvis regeringen indkalder til forhandlinger.«

Antallet er ifølge Mads Fuglede et udtryk for, at grænsekontrollen, som man indførte ved den dansk-tyske grænse i januar 2016, rent faktisk har virket. Det år blev 292 personer nemlig dømt for overtrædelse af et indrejseforbud - hvilket var et fald i forhold til året før, hvor tallet lå på 319.

I de følgende to år, i 2017 og 2018, steg tallet imidlertid til henholdsvis 329 antal dømte og 374 antal dømte - det højeste de sidste 10 år.

Derfor vil Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup, nu bede justitsminister Nick Hækkerup (S) undersøge, om der kan gøres noget ved det.

»Vi vil have, at han forklarer, om der kan gøres mere ved dette problem, og det kunne eksempelvis godt være endnu højere straffe,« siger han, selv om man netop for ganske få måneder siden skærpede straffen for overtrædelse af indrejseforbuddet, så den gik fra at koste 20 dage til ét års fængsel.

Socialdemokratiet retsordfører, Jeppe Brus, mener imidlertid ikke, at tallene siger så forfærdelig meget, for: »Man kan jo ikke læse ud af dem, om der er kommet lige så mange tilbage, men at vi har opdaget flere.«

Derfor ønsker han ikke at kommentere dem yderligere.

Opnår ingen sociale ydelser

Ifølge Henrik Stagetorn, der har været forsvarsadvokat for adskillige af de udlændinge, som gennem tiden er blevet dømt for at overtræde et indrejseforbud, har flere af hans klienter haft en opfattelse af, at de kunne gå under radaren, når de kom ind i Danmark igen,.

»De opnår ikke nogen sociale ydelser, og det er heller ikke nogen berigelse for dem, men de vil gerne være her,« fortæller han og forklarer, at nogen ganske enkelt kommer ind i landet ved hjælp af Flixbus, som arrangerer busrejser rundt i hele Europa.

Levakovic-medlem anholdt flere gange

Blandt dem, der tilsyneladende er ligeglad med et indrejseforbud, finder man blandt andet et medlem af den berygtede Levakovic-familie.

For den 22. januar i år blev Django Levakovic for tredje gang anholdt og sigtet for at bryde et indrejseforbud, efter han i 2015 blev udvist af Danmark for bestandigt som følge af et hjemmerøveri.

I mellemtiden har Django Levakovic været anholdt i Danmark både den 16. marts 2017 samt den 26. juli 2018 - trods udvisningsdommen.

Ved flere af anholdelserne har den storkriminelle Django Levakovic forklaret, at han var i Danmark, fordi hans mor var syg.