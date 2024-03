15-årige Emma Grønbak fik tirsdag morgen den værst tænkelige besked.

Hun er veninde til den 13-årige pige, der mandag aften blev fundet dræbt i Hjallerup, Nordjylland.

»Jeg var i chok. Jeg har ikke helt indset, at det er sket endnu,« siger hun berørt til B.T. tirsdag. Du kan høre hele interviewet med hende øverst i artiklen.

Emma Grønbak kender den 13-årige fra både Hjallerup Skole og ungdomsklubben i byen, hvor de to ofte så hinanden.

De var gode veninder, og havde dertil en masse fælles venner, forklarer hun.

»Jeg er meget ked af det. Vi er allesammen meget kede af det,« siger Emma Grønbak.

Det var klokken 22.10 mandag aften, at Nordjyllands Politi modtog et alarmopkald.

Et opkald, der kom fra den 13-åriges mor. Det var hende, der fandt pigen.

Kort efter ankom politiet til gerningsstedet på Gravensgade, hvor man fandt den 13-årige svært tilskadekommen. Hun blev kort efter erklæret død.

En 17-årig ung mand, der ifølge politiet havde et kæresteforhold til den 13-årige indtil 'for kort tid siden', blev anholdt samme aften.

Siden har den tragiske hændelse chokeret den lille by, hvor »de fleste kender hinanden«.

»Alle går op i det, og mange er nede for at lægge blomster eller støtte op,« siger Emma Grønbæk.

Det var nær et varmeværk i byen, at den 13-årige blev fundet mandag aften. Foto: Anthon Unger

Selv har hun også lagt en blomst til ære for hendes veninde, der nu ikke er her længere.

Tirsdag eftermiddag blev den 17-årige fremstillet i grundlovsforhør. Ifølge TV 2, er han sigtet for at have dræbt den 13-årige pige med slag, både med knyttet hånd og mursten, og kvælning samt for at have voldtaget hende forinden.

Han er desuden sigtet for samleje med barn under 15 år, som er den seksuelle lavalder.

Den 17-årige nægter sig skyldig i drab og voldtægt, men han erkender ifølge sin forsvarer vold med døden til følge.

