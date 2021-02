Han håbede at kunne få del i en enorm dusør på 3,6 millioner kroner

I stedet er en 42-årig mand fra Nordsjælland nu selv blevet tiltalt for et opsigtsvækkende sølvkup hos en rigmand i Gentofte.

Også selvom det er ubestrideligt, at det var ham, der skaffede ejeren den uvurderlige sølvskat tilbage i god behold tre måneder efter indbrudstyveriet i september 2018.

Her blev den uerstattelige privatsamling af 35 kg enestående sølvtøj stjålet ved et udspekuleret indbrud i en privat Gentofte-villa natten til 8. september.

Kuppet blev ifølge politiet udført meget professionelt, da gerningsmanden eller -mændene fra villaens have satte en stige til husets førstesal, hvor man brød en dør op.

Her lykkedes det at omgå alarmen, så man koldblodigt og målrettet kunne udvælge lige præcis de sølvgenstande, man helst ville stjæle fra en stor samling.

Det stjålne sølvtøj blev betegnet som en unik kunsthistorisk skat. Og kort efter udsatte rigmanden en kæmpe dusør på tre millioner kroner for at få de stjålne fade, lysestager, krus og skrin tilbage.

»Jeg kendte ejeren fra gamle dage og fik ærlig talt ondt af ham, da det kostbare sølvtøj var blevet stjålet. Samtidig var jeg jo helt klart også fristet af de mange penge fra dusøren,« fortæller den 42-årige tiltalte til B.T.

De ældste dele af den uerstattelige sølvskat, der blev stjålet fra en privat samlers villa i Gentofte, daterer sig helt tilbage til cirka 1580. Foto: Nordsjællands Politi Vis mere De ældste dele af den uerstattelige sølvskat, der blev stjålet fra en privat samlers villa i Gentofte, daterer sig helt tilbage til cirka 1580. Foto: Nordsjællands Politi

Han er ved et grundlovsforhør i december 2018 ved Retten i Lyngby blevet beskyttet af et navneforbud og ønsker fortsat ikke at stå offentligt frem med sit navn. Derfor optræder han anonymt i denne artikel.

»For at få helt rene linjer kontaktede jeg fra starten en advokat, der forklarede, at jeg var nødt til at lave en aftale med sølvtøjets ejer, inden jeg evt. forsøgte at købe sølvtøjet tilbage fra indbrudstyvene. Ellers ville jeg kunne risikere at blive anklaget for hæleri,« forklarer den 42-årige.

»Jeg går så ud i en masse miljøer og spørger efter det stjålne sølvtøj. Jeg har et stort netværk af både rigmænd og mere skæve eksistenser, men banker hovedet mod muren mange steder.«

»Der er dog altid nogen, der ved et eller andet eller kender nogen. Så da jeg får at vide, at sølvtøjet befinder sig i Tyskland hos nogle sigøjnere, som vil have 400.000 for det, tænker jeg, at jeg godt vil gå ind i det, hvis jeg kan få et udbytte på 2,6 millioner kroner til mig selv ud af det.«

De kostbare sølvgenstande blev stjålet ved et professionelt udført indbrudstyveri i september 2018. Foto: Nordsjællands Politi Vis mere De kostbare sølvgenstande blev stjålet ved et professionelt udført indbrudstyveri i september 2018. Foto: Nordsjællands Politi

Den 42-årige kontakter ad flere omgange rigmanden, der i en skriftlig aftale giver grønt lys til, at forhandlingerne om at købe sølvtøjet tilbage kan fortsætte.

Ifølge den 42-årige viser det sig dog, at kravet på de 400.000 fra Tyskland er i euro og ikke i kroner.

»Derfor overbeviser jeg sølvtøjets ejer om, at dusøren skal sættes op til 3,6 millioner kroner, så jeg stadig kan få 600.000 kroner ud af mine anstrengelser,« siger han til B.T.

Ifølge den 42-årige får han via en bekendt og nogle mellemmænd kontakt til de tyskere, der ligger inde med sølvtøjet. De er angiveligt »meget professionelle«, og i december 2018 ender det efter flere forhandlingsrunder over en udleveret mobiltelefon med, at der kan ske en overdragelse af sølvtøjet.

I håb om at få sin uerstattelige samling af sølvtøj tilbage udsatte den private samler fra Nordsjælland en dusør på først tre millioner kroner. Siden blev den forhøjet med 600.000 kroner for at skaffe de stjålne genstande tilbage. Foto: Nordsjællands Politi Vis mere I håb om at få sin uerstattelige samling af sølvtøj tilbage udsatte den private samler fra Nordsjælland en dusør på først tre millioner kroner. Siden blev den forhøjet med 600.000 kroner for at skaffe de stjålne genstande tilbage. Foto: Nordsjællands Politi

»Jeg mødes med to mennesker fra Tyskland en sen eftermiddag på en markvej i Slangerup og får sølvtøjet mod at aflevere 2,5 millioner kroner i danske sedler i en plastikpose. De penge har jeg lånt af forskellige venner i min omgangskreds. De er ikke kriminelle, men forretningsfolk, der bare gerne vil hjælpe mig,« siger den 42-årige, der ikke har ønsket at opgive vennernes navne til politiet.

»Jeg har også skullet betale nogle mellemmænd undervejs, så lad os bare sige, at der ville være op mod 400.000 kroner tilbage til mig selv, når jeg havde fået dusøren.«

»Jeg køber sølvtøjet onsdag aften og vasker det af, som jeg har fået besked på. Jeg gør, hvad de siger, for jeg tør ikke andet, og mine fingeraftryk er på det hele.«

Ifølge den 42-årige ringer han næste morgen klokken 6 til rigmanden for at fortælle, at han nu har skaffet sølvtøjet. Og klokken 9 ruller han i sin svigermors Citroën op foran rigmandens villa i Gentofte med sølvtøjet pakket skånsomt ind i håndklæder og placeret i en håndfuld kufferter.

En nu 42-årig sad varetægtsfængslet i knap et halvt år efter at have skaffet det stjålne sølvtøj tilbage. Nu er han tiltalt for tyveri eller hæleri. Foto: Nordsjællands Politi Vis mere En nu 42-årig sad varetægtsfængslet i knap et halvt år efter at have skaffet det stjålne sølvtøj tilbage. Nu er han tiltalt for tyveri eller hæleri. Foto: Nordsjællands Politi

»Jeg ser godt, at der holder politi foran hans villa, men jeg har god samvittighed. Så jeg parkerer bare bilen stille og roligt, hvorefter der kommer to rare betjente hen til mig og anholder mig. Jeg bliver ikke lagt i håndjern eller noget, men får bare at vide, at jeg er anholdt.«

Herefter sigter Nordsjællands Politi ham for tyveri af sølvtøjet, og han kommer til at sidde varetægtsfængslet i næsten et halvt år, inden han bliver løsladt.

»Det har haft nogle meget store omkostninger for mig. Mit forhold er blevet ødelagt, og mine børn er blevet ødelagt af det,« siger den 42-årige i dag.

I september sidste år oplyser en senioranklager fra Nordsjællands Politi ham om, at der ikke vil blive nogen straffesag mod ham vedrørende det stjålne sølvtøj fra Gentofte.

Det stjålne sølvtøj blev leveret tilbage til ejeren efter at have været stjålet i godt tre måneder. Foto: Nordsjællands Politi Vis mere Det stjålne sølvtøj blev leveret tilbage til ejeren efter at have været stjålet i godt tre måneder. Foto: Nordsjællands Politi

Den afgørelse klager rigmandens advokat dog over til Statsadvokaten, og nu er den 42-årige så blevet formelt tiltalt for især tyveri eller hæleri af den kostbare sølvskat, der ifølge anklageskriftet vurderes til at være knap 11 millioner kroner værd.

Derfor lagde ejeren i december 2018 heller ikke skjul på over for B.T., at det var rart at få sølvskatten uskadt tilbage.

»Det er en stor lettelse, kan jeg godt love dig. Jeg ville aldrig have mulighed for at genanskaffe samlingen, som er nationale klenodier af stor betydning – ikke kun for mig, men for nationen. Det ældste af det daterer sig tilbage til cirka 1580,« lød det dengang fra rigmanden.