Han har tatoveret et par tårer under det ene øje.

Men onsdag eftermiddag var der ægte vand i øjnene og gråd i stemmen, da en 35-årig mand fik det sidste ord ved Retten i Glostrup.

Foran seks nævninger og tre juridiske dommere benyttede han sig af retten til en afsluttende bemærkning. Lige efter skulle nævningetinget trække sig tilbage for at afgøre, om han er skyldig i de meget alvorlige anklagepunkter, som han er tiltalt for.

Især om talrige voldtægter på både daglig og ugentlig basis i lange perioder i årene 2012-2020 mod tre forskellige ekskærester.

Han nægter sig skyldig i voldtægter, men erkender at være glad for hårdhændet og voldsom sex, som han forsikrer, at kæresterne var indforstået med. Og desuden erkender han flere tilfælde af vold og trusler mod de unge kvinder, som han boede sammen med.

»Jeg ved ikke helt, hvor jeg skal starte. At sidde i retten og være anklaget for noget, der er så fucking ulækkert som voldtægt, det er det værste, jeg har oplevet. Hver dag er en kamp, og jeg kan ikke sove om natten. Og når jeg endelig sover, har jeg mareridt inden i mig,« fortalte han retten, inden stemmen begyndte at knække over.

»Jeg føler en vrede mod mig selv, fordi jeg godt ved, at jeg har været en fucking idiot og ikke har behandlet de piger særlig godt. Det har jeg stor skyldfølelse over. Jeg har været voldelig, og det skammer jeg mig virkelig over. Men det er noget, som jeg er nødt til at lære at leve med. Det er ikke noget, som jeg kan gøre om.«

»Jeg har været en fucking idiot, men jeg har fucking aldrig voldtaget nogen. Når jeg under min varetægtsfængsling har siddet på min celle, har jeg bogstavelig talt haft tusindvis af timer til at tænke over det. Jeg er ked af det, hvis de piger har oplevet noget grænseoverskridende som voldtægt, for det har ikke været min mening.«

»Hvis en pige har sagt stop, så har jeg altid stoppet. Det beviser min kæreste her bagved også,« tilføjede den tiltalte med henvisning til hans unge kæreste med langt, mørkt hår, som sad på tilhørerrækken lige bag ham i vidneskranken.

Kæresten har både været indkaldt som vidne af den 35-åriges forsvarer og optrådt på nogle voldsomme videooptagelser, som er blevet vist for nævningetinget. Optagelser, som den nu tiltalte har optaget, mens han dyrker sm-sex med hende.

»Jeg har nu indset, at nogen kan føle, at den måde at dyrke sex på er for meget. Jeg vil i fremtiden være bange for at gøre noget forkert, selv om jeg ikke har gjort det. Den risiko vil jeg aldrig opleve igen, for denne sag har været det mest grænseoverskridende, jeg har oplevet i hele mit liv.

»Jeg har haft det så dårligt, at jeg har haft lyst til ikke at leve mere. Men tanken om min lille datter, som jeg ikke har set i snart halvandet år, min dejlige kæreste og mine forældre og øvrige familie har gjort, at jeg er blevet ved med at være her. Jeg fortryder virkelig dybt inde den måde, som jeg har behandlet de piger på, men jeg har aldrig voldtaget nogen og kunne aldrig drømme om det,« tilføjede han i sin afsluttende forsvarstale.

»Inden denne sag havde jeg det bedste liv. Jeg havde mit eget firma med mandskabsudlejning med otte ansatte, som kørte skidegodt. Jeg synes, at jeg gør gode ting, hjælper alle og føler mig som et godt menneske.«

»Jeg har en far, som er meget syg af kræft, har doneret penge til Ukraine-krigen og stopper hjemløse og køber mad til dem, fordi jeg ikke vil give dem penge. Når jeg er på ferie med min kæreste, lejer vi en bil og kører ud for at finde hjemløse katte, som vi kan fodre. Jeg har taget mange steroider og fået et dårligt temperament, men jeg hjælper jo alle. Mine venner og familie, holder døren for ældre mennesker og har meget godt at tilbyde denne her verden.«

»Og jeg har aldrig nogen sinde voldtaget nogen. Det er nok det sidste, jeg vil sige,« sluttede den 35-årige og satte sig tilbage ved siden af sin forsvarer.

Straks efter sluttede retsmødet, hvor nævningetinget nu skal votere, inden der afsiges kendelse om skyld og eventuel straf i begyndelsen af november.

På vej ud af retslokalet fik den 35-årige under tæt bevogtning af to fængselsbetjente i blå uniformsskjorter lov til kort at kysse sin kæreste farvel og fortælle, at han også elsker hende.