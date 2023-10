Når lægen i den kommende uge tager plads på anklagebænken, har hun et klart mål.

Hun vil frifindes. Hun nægter nemlig, at hun har gjort noget ulovligt. Nægter, at hun uberettiget har lavet et utal af opslag i 1208 patienters journaler.

Det oplyser hendes forsvarer, Kåre Pihlmann, til B.T. forud for retssagen, der starter ved Retten i Glostrup tirsdag.

Her er lægen tiltalt for i en periode på fem år at have snaget i journaler tilhørende patienter, der altså ikke var tilknyttet den afdeling, hun var ansat på.

Sagen begyndte at rulle, da Region Hovedstaden sidste år blev kontaktet af en borger med personlig relation til lægen. Pågældende undrede sig over et »mistænkeligt opslag« i sin journal på minsundhedsplatform.dk.

En omfattende undersøgelse blev sat i gang, og snart blev der tegnet et billede af, at den mistænksomme borger måske ikke var alene om uberettiget at have fået sin journal studeret af lægen.

I maj kom det så frem, at lægen var blevet politianmeldt for at have udforsket 1.230 journaler uden grund.

I anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i, er det tal justeret til 1208 patientjournaler. Journaler, som lægen ikke under 1663 gange 'uberettiget skaffede sig afgang til', lyder det.

Videre lyder det, at lægen 'hver gang uretmæssigt behandlede oplysninger ved at tilgå et antal dokumenter med blandt andet helbredsoplysninger, der ikke er opgjort i et totalt antal'.

Opslagene skal være lavet i perioden mellem juli 2017 og frem til juni 2022 på to forskellige hospitaler i hovedstadsområdet. Da lægen lige nu er beskyttet af navneforbud, kan B.T. for nuværende ikke komme hendes identitet eller arbejdspladser nærmere.

Sikkert er det dog, at hun kender i hvert fald én af de patienter, hvis navn nu står på den lange liste af forurettede i sagen.

Der er tale om en kvinde, som kender og har fælles venner med lægen. Hun blev gjort opmærksom på sagen, da hun i e-Boks fik en besked fra Region Hovedstaden om de uberettigede opslag og politianmeldelsen.

Ikke alene hendes egen journal var en del af sagen. Også hendes syge datters journal var der blevet kigget i, lød det.

I kølvandet på politianmeldelsen skrev kvinden til lægen, at hun fandt opslagene dybt sårende, hvortil lægen i beskeder, som B.T. har set, svarede, at hun angrede dybt, men erkendte, at hun havde foretaget de uberettigede opslag.

Hvordan lægens erkendelse og anger kommer til udtryk, når retssagen om lidt går i gang, er uvist.

Som nævnt nægter lægen altså at have overtrådt straffelovens paragraffer om at have misbrugt sin stilling til at lave de uberettigede opslag.

Til B.T. oplyser hendes forsvarer, at han og hans klient ikke har yderligere kommentarer forud for retssagen.

