Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En Tinder-date endte angiveligt i et sandt mareridt for en kvinde, der kort efter anmeldte den mand, hun havde matchet med på datingappen, for voldtægt.

»Jeg er i chok over det her. Der er aldrig nogensinde sket noget. Jeg har bare været på en ganske almindelig date,« forklarer den 43-årige mand fra anklagebænken onsdag, mens han rører sin gyldenbrune hestehale.

Han er mødt op i Københavns Byret for at afgive sin forklaring om den date, der kom i stand, et par dage efter han og kvinden en sommerdag i 2021 have matchet på datingappen.

En date, der har resulteret i, at han nu er tiltalt for at have voldtaget kvinden. Manden nægter selv, at der skulle være sket nogen form for seksuel handling de to imellem.

Deres første og eneste date startede ved en metrostation, hvor de derefter fulgtes ad til den 43-åriges kolonihavehus, som lå med kort gåafstand derfra.

»Vi sad i haven og fik noget vin og så lidt film, inden vi gik i seng. Vi lå i ske og faldt i søvn. Vi kyssede ikke engang,« forklarer manden i retten og fortsætter:

»Jeg datede rigtig mange kvinder. Jeg ville gerne finde mig en kæreste og ikke bare have sex.«

Ifølge manden nussede og kælede kvinden ham, før de faldt i søvn. Morgenen efter fulgte han hende op til en bus.

Manden og kvinden havde skrevet en række beskeder til hinanden på datingappen Tinder, før de mødtes en sommerdag for snart to år siden. Foto: AKHTAR SOOMRO Vis mere Manden og kvinden havde skrevet en række beskeder til hinanden på datingappen Tinder, før de mødtes en sommerdag for snart to år siden. Foto: AKHTAR SOOMRO

»Jeg sagde til hende, at jeg ville cykle op og købe noget morgenmad og komme tilbage igen, men det gjorde jeg ikke. Det var også lidt tarveligt,« forklarer manden og peger på, at kvinden måske har anmeldt ham, fordi hun var sur over, at han »ikke ville snakke med hende mere.«

Kvindens forklaring er afgivet bag lukkede døre, og derfor kender vi ikke detaljerne fra den. Ud fra anklageskriftet at dømme står den dog i skarp kontrast til mandens.

Heri lyder det nemlig, at manden i løbet af eftermiddagen afklædte kvinden, befølte hende og voldtog hende.

Torsdag falder der dom i sagen, hvor anklageren går efter fængselsstraf.

Manden er foruden at være tiltalt for voldtægt også tiltalt for både dokumentfalsk, bedrageri og for at have hældt en cola ud over en nettomedarbejder.

Han nægter sig skyldig i dokumentfalsk og bedrageri, men erkender det sidste forhold.

B.T. følger sagen.

Lyt til B.T.s krimi-podcast 'På Fersk Gerning' her eller der, hvor du normalt lytter til podcast: