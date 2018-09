Den 18-årige mand, der er sigtet for at overfalde Peter Madsen i fængslet, nægter sig skyldig.

Peter Madsen måtte en tur på hospitalet efter han i august fik bank af en medfange i Storstrøm Fængsel.

En 18-årig mand blev efterfølgende sigtet for vold mod den livstidsdømte ubådsbygger.

Men nu fortæller den 18-åriges advokat, Nima Nabipour, at hans klient nægter sig skyldig i overfaldet.

»Min klient nægter sig skyldig i juridisk forstand,« siger Nima Nabipour.

Han ønsker ikke at uddybe, hvad han klient har forklaret om episoden, eller hvorfor han nægter sig skyldig.

»Om min klients forklaring kan jeg sige, at han nægter sig skyldig, fordi han ser det som nødværge. Han erkender de faktiske forhold, at han har udøvet en eller anden form for vold,« siger Nima Nabipour.

Han forventer, at sagen snart kommer for retten.

»Vi arbejder på at få sagen berammet hurtigst muligt,« siger han.

Hvad der præcis skete mellem Peter Madsen og den 18-årige på cellen den 8. august, vil han ikke udtale sig om. Det vil den 18-årige muligvis forklare, når sagen kommer for retten.

Dagen efter voldsepisoden sagde Politiinspektør Kim Kliver til B.T:

»Der har været en episode, hvor to indsatte har været oppe at slås. Den ene har tildelt et slag i ansigtet, og den 47-årige har som følge heraf været kortvarigt på hospitalet, og er nu tilbage i fængslet.«

Peter Madsens forsvarer, Betina Hald Engmark, bekræftede efterfølgende, at den 47-årige er identisk med Peter Madsen.

Nima Nabiour ønsker ikke at fortælle, hvad hans klient sidder inde for eller hvorfor han afsonede sammen med Peter Madsen i Storstrøm Fængsel. Forsvareren afviser dog, at hans klient sidder inde for sædelighedskriminalitet, ligesom han også kan afvise, at der er tale om et bandemedlem.

Nødværge er det som populært kaldes selvforsvar.

Reglerne om nødværge står i Straffelovens § 13. Ifølge den bliver man ikke straffet for ulovlige handlinger, hvis de har været nødvendige for at »modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb«.