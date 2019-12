En 44-årig kvinde anholdt i forbindelse med et dødsfald juleaftensdag nægter sig skyldig.

Kvinden er ifølge forsvarsadvokat Knud Meden onsdag blevet sigtet for vold med døden til følge.

»Hun nægter sig skyldig. Men hun har ikke ønsket sig at udtale sig i dag. Hun er i ubalance,« siger Knud Meden uden for Dommervagten i Københavns Byret.

Her er kvinden netop blevet fremstillet i grundlovsforhør.

Kvinden er mistænkt for at have udøvet vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter, idet hun med en stum genstand tildelte offeret slag på kroppen og i hovedet, hvorefter han fik kraniebrud og afgik ved døden, lyder sigtelsen ifølge Knud Meden.

Grundlovsforhøret foregik for lukkede døre af hensyn til politiets efterforskning.

Kvinden kender den afdøde 46-årige mand, der tirsdag blev fundet i sin lejlighed på et bosted for socialt udsatte på Vermlandsgade, Amager. Hun er også beboer samme sted.

Det var kvinden, der alarmerede personalet hos Sociolancen om dødsfaldet. Derefter fik politiet en anmeldelse kl. 12.33.

Senere blev kvinden anholdt. Efter grundlovsforhøret er hun nu varetægtsfængslet.

Onsdag morgen var politiets teknikere og hunde til stede på Vermlandsgade for at lave undersøgelser.

Der er navneforbud i sagen.