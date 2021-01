Ulykkelig kærlighed til ekskonen. Hævntørst over for lægen på hospitalet. Og en ellers tryg tilværelse slået itu af alkohol og kokain.

Det ser ud til at være den skæbnesvangre cocktail for en 56-årig mand fra Nordsjælland.

På onsdag står han tiltalt ved Retten i Helsingør for det opsigtsvækkende drab i april 2019 i Tisvildeleje på lægen Charlotte Asperud.

Tilsyneladende som kulmination på en hastig social nedtur, hvor den nordsjællandske familieidyl i et velstillet parcelhuskvarter efter en skilsmisse ændrede sig til omfattende kriminalitet med især talløse indbrudstyverier og udspekuleret bedragerier, hvor han stjal intetanende ofres identitet og plyndrede deres konti.

En stor politistyrke søgte efter spor ved gerningsstedet i Tisvildeleje efter drabet på den 58-årige læge. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Og ifølge den aktuelle tiltale begik den veluddannede mand ud over drabet på Charlotte Asperud også nye indbrud, brændte et sommerhus af to gange og udspionerede systematisk sin ekskone ved at anbringe en GPS-tracker på hendes Fiat Panda, så han i foråret 2019 kunne følge den intetanende kvindes køreture i bilen.

Ved det dødelige overfald på den 58-årige læge Charlotte Asperud blev hun om natten til 30. april 2019 udsat for et groft overfald i sit hjem. Ifølge politiet blev hun slået 19-20 gange i hovedet med en stump genstand – formentlig et koben – efter at gerningsmanden ved 02.45-tiden var brudt ind i hendes hus på Aspevej, mens hun sov.

Hun blev efterfølgende fløjet i helikopter til behandling på Rigshospitalet, men efter et døgn døde Charlotte Asperud af sine kvæstelser.

Politiet offentliggjorde kort efter en lydfil, hvor man kunne høre gerningsmanden råbe flere gange til den skrækslagne kvinde, at hun skulle lægge sig ned. Det er endnu ikke oplyst fra politiets side, hvor lydfilen stammer fra.

Den 56-årige mand, der er tiltalt for drabet på Charlotte Asperud i hendes hjem i Tisvildeleje, har tidligere lavet stribevis af indbrud i Nordsjælland – blandt andet ganske tæt på gerningsstedet for drabet. Foto: Privatfoto/Nordsjællandspoliti

To uger efter drabet anholdt politiet den nu 56-årige mand fra Hørsholm, fordi hans dna var blevet fundet på offerets krop. Politiet lå i forvejen inde med hans unikke dna-profil, efter han i perioden 2013-2016 havde fået fire domme for især massevis af indbrudstyverier i Nordsjælland.

Han nægter sig skyldig i drab, men erkender at have været i lægens hjem på gerningstidspunktet.

»Min klient bestrider ikke, at han har været til stede, men han nægter sig skyldig i tiltalen for drab,« siger den 56-årigs mands forsvarer – advokat Karoline Normann – til B.T.

»Om han eventuelt vil erkende at have været gerningsmand til noget andet, når sagen kommer for retten, har jeg foreløbig ingen kommentarer til. For det er jo det, som kommer til at blive temaet for hele retssagen,« tilføjer forsvarsadvokaten.

Hele området omkring gerningsstedet på Aspevej i Tisvildeleje blev afspærret og afsøgt grundigt for tekniske spor efter det dødelige overfald på den 58-årige læge Charlotte Asperud 30. april 2019. Foto: Google Maps

Da efterforskerne fra Nordsjællands Politi ransagede den 56-årige mands gemmer, ventede der en ubehagelig overraskelse, der tydede på, at lægen ikke var et tilfældigt offer for et hjemmerøveri.

Den nu tiltalte mand viste sig nemlig at ligge inde med en udprintet journal fra en indlæggelse i februar 2014 på akutafdelingen på Hillerød Hospital efter en trafikulykke.

I den udprintede journal fra Sundhed.dk var mindst seks lægers navne nemlig streget under – heriblandt Charlotte Asperuds, efter at hun havde været med til at behandle ham og få ham indlagt.

De seks læger optrådte med fuldt navn i journalen, fordi de i 2014 havde været på vagt, da den ophidsede og vrede mand kom på skadestuen i Hillerød. Ifølge journalen så han ud til at være påvirket af alkohol og/ eller narkotika, virkede psykotisk og slog ud efter hospitalets personale.

Derfor var lægerne nødt til under tvang at give ham et beroligende, sløvende middel, ligesom han endte med at måtte indlægges psykiatrisk. Noget, han tilsyneladende efterfølgende havde noteret sig eftertrykkeligt.

Heller ikke sin ekskone var han åbenbart i stand til at lægge bag sig, efter han ved en skilsmisse i 2012 mistede både job, hus og ægtefælle.

Han havde på det tidspunkt et stort forbrug af både alkohol og kokain, og det udløste en voldsom social nedtur.

Trods et polititilhold mod at kontakte ekskonen ringede og skrev han igen og igen til hende – af og til dagligt.

Det fremgår af nogle af hans tidligere domme, som B.T. har nærstuderet. Blandt andet skrev han på et tidspunkt i en sms til ekskonen: »Om cirka 45 min. er jeg død. Jeg kan ikke leve uden din kærlighed. Farvel.«

Han udnyttede også flere velhavende ofre ved at stjæle deres identitet, så han ved hjælp af forfalskede og stjålne kørekort og betalingskort kunne hæve store beløb i kontanter og købe varer.

Desuden begik han igen og igen indbrud i Nordsjælland, ligesom han ved underslæb misbrugte store pengebeløb, som han i en periode var betroet ved en tillidspost i et større politisk parti, som han sympatiserede med og blev opstillet som kandidat for. Dog uden at blive valgt.

Anklagemyndigheden vurderer, at den 56-årige mand i dag er så farlig, at han skal idømmes forvaring på ubestemt tid, hvis han kendes skyldig i drabet på Charlotte Asperud.