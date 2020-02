»Jeg nægter mig skyldig.«

Sådan var meddelsen torsdag middag i dommervagten i København fra den 70-årige mand, som politiet har anholdt for weekendens knivdrab på Christiania.

Den slanke og kortklippede mand havde en brækpose med i sin højre hånd, da han iført blåt fængselstøj og tynde, hvide stoftøfler tøffede ind i retslokalet og tog plads i vidneskranken foran dommeren.

Københavns Politi mistænker og sigter den anholdte for at stå bag drabet på den 57-årige bartender Ian Roy Parkin på Christiania lørdag aften.

Ifølge sigtelsen blev offeret tildelt »adskillige knivstik i hoved, hals, nakke og overkrop, hvilket medførte, at han umiddelbart efter afgik ved døden som følge af sine kvæstelser.«

Den drabssigtede er en 70-årig, herboende udlænding, som blev anholdt onsdag eftermiddag kl. 15.40.

Han fik i retten løbende oversat retsmødet af en tolk, som forklarede ham den alvorlige sigtelse, der er rejst mod ham.

Lederen af Københavns Politis afdeling for personfarlig kriminalitet, vicepolitiinspektør Brian Belling, oplyser til B.T., at den 70-årige blev anholdt onsdag i København og at anholdelsen foregik helt udramatisk.

»Af hensyn til den videre efterforskning har vi bedt om, at grundlovsforhøret kommer til at foregå for lukkede døre, og derfor er det også begrænset, hvad jeg i øjeblikket i øvrigt kan fortælle om sagen,« siger drabschefen.

Blandt andet ønsker vicepolitiinspektøren ikke at svare på, om politiet har fundet frem til den kniv, der blev brugt til at begå drabet på Christiania.

Sagens anklager oplyste i retten, at der muligvis kan være en medgerningsmand på fri fod. Derfor besluttede dommeren trods pressens protester, at retsmødet skulle foregå i hemmelighed bag lukkede døre.

Desuden blev der også på forsvarerens begæring nedlagt navneforbud i dommervagten i Københavns Byret.

Britisk-fødte Ian Roy Parkin var bartender på værthuset Woodstock på Christiania.

Klokken 22:48 lørdag aften blev han dræbt med adskillige knivstik ved Løvehuset ikke langt fra sit hjem i Den Blå Karamel på Fristaden.

Ingen vidner så tilsyneladende selve drabet blive begået, men vidner så en mand løbe fra stedet i retning mod Café Månefiskeren.

Manden blev i første omgang beskrevet som ca. 45 år, 170-180 centimeter høj og østeuropæisk af udseende.

Har var kraftig, stærk og tyk af bygning med et kraftigt, mørkt og usoigneret fuldskæg. Han var ifølge politiets signalement iført mørkt slidt tøj og lignede en hjemløs.

Desuden oplyste vidner, at han tilsyneladende talte engelsk med østeuropæisk accent og lugtede af spiritus.

Vidnernes beskrivelse passer ikke umiddelbart helt med den fremtoning, som den spinkle, 70-årige mand havde ved grundlovsforhøret.

Drabet har rystet Christiania og vakt grusomme minder om et andet drab, der i 2018 blev begået i en kvistlejlighed over spillestedet Operaen på Christiania.

Her blev den 58-årige musiker Jens Henriksen fundet dræbt med knivstik, og en 32-årig hviderusser blev fundet nøgen og død i Pusherstreet, efter at være sprunget ud af et vindue.

Ian Roy Parkin stammede fra England, men havde været bosiddende i Danmark siden 1980'erne.