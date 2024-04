»Det er rigtigt nok, at det var mig, der stak ham med kniv, men der var tale om nødværge«.

Sådan lød hovedindholdet af den forklaring, som en 19-årig ung mand onsdag gav dommeren i Københavns Byret i et grundlovsforhør.

Her var den unge mand sigtet for drabsforsøg ved tirsdag middag at have påført en 20-årig mand livsfarlige knivlæsioner på en ungdomsuddannelse på Kristinehøjskolen på Brønderslev Allé 25 i Kastrup.

Offeret blev stukket i øverste del af ryggen, hvorved han pådrog sig en livstruende og behandlingskrævende skade på den ene lunge.

Desuden blev han også påført et cirka 10 centimeter langt snitsår i den ene overarm.

Efter anklagemyndighedens opfattelse var der tale om et drabsforsøg, men subsidiært – altså i anden række – mener politiet, at der ellers også i hvert fald har været tale om et legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter efter straffelovens paragraf 245 om grov vold.

Både anklageren og forsvareren ønskede grundlovsforhøret afviklet for lukkede døre, og det ønske imødekom dommeren.

Men inden pressen og øvrige tilhørere skulle forlade retslokalet, nåede den 19-årige at erkende sig skyldig i sigtelsen om grov vold.

Ifølge den sigtede var knivstikkeret sket i nødværge og som en del af et slagsmål.

På spørgsmål fra sin forsvarer forklarede han, at to personer var fulgt efter ham ind i et computerrum og havde lukket døren. Herefter blev han angiveligt slået bagfra, ligesom han blev væltet omkuld af de to personer.

Derfor så den 19-årige ifølge sin egen forklaring ingen anden udvej end at bruge kniven i nødværge, da de to personer angreb ham. Angiveligt var han blevet forfulgt og overfaldet flere gange.

Som resultat af grundlovsforhøret besluttede dommeren at varetægtsfængsle den 19-årige for fire uger.