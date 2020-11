Han skulle have en lærestreg, men vi ville ikke slå ham ihjel.

Sådan lød det mandag formiddag fra en 26-årig mand i retten i Rønne.

Her er han tiltalt for sammen med sin 23-årige lillebror i juni i år at have dræbt den 28-årige Phillip Mbuji Johansen ved en shelterplads i Nordskoven på Bornholm.

Brødrene nægter sig skyldige i tiltalen for drab, men erkender vold med døden til følge over for den 28-årige, der blev mishandlet voldsomt gennem en halv time om natten i den øde skov.

»Han var min bedste ven, men jeg var sammen med min bror blevet sur på ham, fordi han havde forgrebet sig på min mor. Holdt hende fast og taget hende på brysterne. Derfor skulle han have en lærestreg,« forklarede den 26-årige i retten.

Drabet fandt sted i et tidsrum på omkring 45 minutter ved 02-tiden om natten til 23. juni i år ved en shelterplads i Nordskoven på Bornholm. Her blev det 28-årige offer ifølge anklageskriftet mishandlet og påført svær smerte, så han besvimede inden sin død.

Hans mishandlede lig blev fundet næste morgen, hvor politiet fik anmeldelsen om fundet af den livløse unge mand kl. 06.11.

Ifølge tiltalen blev den 28-årige Phillip blandt andet slået med en granrafte, en flaske og brandvarme ilddragere, sparket med træsko i skridtet og andre steder på kroppen, stukket med en kniv og fik lagt et knæ på sin hals. Ved obduktionen kunne retsmedicineren konstatere ialt 39 læsioner på hans lig.

»På et tidspunkt bliver han bevidstløs. Han snorker. Så går vi over tager en øl. Han ligger på ryggen, indtil jeg sparker lidt til ham, og så vågner han igen. Så fortsatte vi med spark og slag. Og tramp. Jeg trampede ham i ansigtet og i skridtet. Med træsko. Jeg har ingen anelse om, hvor mange gange det var,« forklarede den 26-årige roligt.

Mange har spekuleret over, hvorvidt drabet kan have været racistisk motiveret, da offeret var mørk med en mor fra Tanzania og en far fra Danmark. Efterforskningen har dog ifølge Bornholms Politi ikke givet grundlag for at tiltale brødrene efter straffelovens bestemmelser om hadforbrydelser, der kan skærpe straffen.

Teorien om, at episoden var racistisk motiveret, blussede op, da det kom frem, at den ene af brødrene havde tatoveret hagekors på det ene ben, og at den 28-årige inden sin død blandt andet fik et knæ for sin hals.

»Nogle gange vil folk ikke snakke med mig, når jeg har sådan en tatovering,« forklarede den ældste af brødrene blandt andet ved begyndelsen af sin forklaring.

Der ventes dom i sagen tirsdag.