»Læg dig ned. Læg dig ned, sagde jeg. Nu. Læg dig om på maven. Nu.«

Sådan råbte drabsmanden af den 58-årige læge Charlotte Asperud, inden han slog hende brutalt ihjel med 19-20 slag i hovedet med en stump genstand – som man formoder har været et koben.

Godt en måned efter drabet, der altså fandt sted for over halvandet år siden, blev en nu 56-årig mand anholdt, sigtet for at være brudt ind til den enlige kvinde om natten og umiddelbart efter have dræbt hende.

Manden nægter sig i dag – 10 dage inden retssagen begynder – fortsat skyldig.

Men nu erkender han dog, at han var til stede i den dræbtes hus på Aspevej i Tisvildeleje på gerningstidspunktet.

Det oplyser den 56-åriges forsvarsadvokat Karoline Normann til Sjællandske Nyheder.

Kort efter drabet kunne B.T. afsløre, at den formodede gerningsmand var hårdt belastet af et superstærkt DNA-bevis.

Politiets teknikere kunne med maksimal sikkerhed konstatere, at hans DNA var afsat på den forslåede kvindes krop.

Den 54-årige mand, der er fængslet for drabet på den 58-årige læge Charlotte Asperud i hendes hjem i Tisvildeleje, har tidligere lavet stribevis af indbrud i Nordsjælland – blandt andet ganske tæt på gerningsstedet for drabet. Foto: Privatfoto/Nordsjællandspoliti Vis mere Den 54-årige mand, der er fængslet for drabet på den 58-årige læge Charlotte Asperud i hendes hjem i Tisvildeleje, har tidligere lavet stribevis af indbrud i Nordsjælland – blandt andet ganske tæt på gerningsstedet for drabet. Foto: Privatfoto/Nordsjællandspoliti

Tilbage i 2016 blev den formodede drabsmand idømt to års fængsel.

I retten tilstod han 10 indbrud i nordsjællandske sommerhuse i månederne april og maj samme år.

Under efterforskningen af drabet på Charlotte Asperud gennemsøgte politiet den 56-årige mands bopæl, og her fandt de et udprint af hans egen sundhedsjournal.

I papirerne havde manden streget navne under på flere af de læger, der havde behandlet ham på Nordsjællands Hospital efter en trafikulykke i 2014.

Her var et af navnene, han havde streget under, Charlotte Asperud.

Retssagen, hvor manden står tiltalt for drabet Charlotte Asperud og en række andre forbrydelser, begynder den 20. januar i Retten i Helsingør.

Retssagen kommer til at vare syv dage, og slutter efter planen 23. februar. Der er indkaldt 17-18 vidner, der skal afhøres i løbet af retssagen, oplyser anklager ved Nordsjællands Politi Bente Schnack.



Anklagemyndigheden ved Nordsjællands Politi kræver forvaring til den tiltalte. Forvaring bruges over for personer, der vurderes at være særligt farlige