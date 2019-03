»Det var meget tåget det hele. Han havde bare mange penge i forhold til os andre - og havde en tilbøjelighed til at låne til os andre.«

Sådan lød den lidt utraditionelle forklaring onsdag formiddag i Københavns Byret fra en 30-årig mand, der er tiltalt for afpresning i stor stil.

Sammen med en 19-årig kammerat er den 30-årige tiltalt for groft at have afpresset fire mænd i Københavnsområdet sammenlagt næsten en halv million kroner.

Begge nægter sig skyldige, men har siddet varetægtsfængslet nogle måneder, inden de blev løsladt.

Truslerne mod de fire afpresningsofre blev ifølge tiltalen fremført i et meget direkte sprog og blev fremsat i løbet af halvanden udbytterig måned i efteråret 2018.

»Jeg knepper dig, din lille luder, hvis du ikke kommer med 100.000 kroner«, lød en af truslerne blandt andet, men det afviste den 30-årige dog i vidneskranken at have skrevet.

Han afviste også at anklageskriftets beskrivelse af, at han på et tidspunkt skulle have truet offeret med en signalpistol, inden at der ifølge tiltalen i flere omgange blev betalt samlet ca. 335.000 kr. til ham.

»Jeg kendte ham nede fra spillehallen, og han havde bare flere penge end os andre. Han var meget rundhåndet, købte også en stor Mercedes og gav bytur til alle vennerne«

»På det tidspunkt havde jeg selv et stort misbrug af kokain, og pengene kom og gik hurtigt. Vi lånte af ham, og brugte pengene på alle mulige mærkelige ting som bordeller, kokain og spil,« forklarede den tiltalte.

Hos den 30-årige mand, der nu er tiltalt for afpresning af særlig grov beskaffenhed over for fire forskellige ofre i København, fandt politiet ved anholdelsen i september i fjor en signalpistol, der var ladt med fire løse skud.Den blev ifølge anklageskriftet brugt til at true et af ofrene, der endte med at betale 335.000 kr. til afpresser-duoen.

Truslerne mod offeret er i anklageskriftet også gengivet med sms-ordene: »Jeg knepper dit liv, hvis du ikke ringer inden for 5 minutter. Jeg jagter dig rundt på hele Sjælland. Jeg har fået nok. Jeg knepper dig og din mor, om jeg så skal dukke op hjemme hos dig og din familie. Du har 5 minutter.«

Men ifølge den tiltalte kender han intet til truslerne. Hans ven lånte ham tværtimod helt frivilligt mange penge, efter at de mødtes i spillehallen på Frederiksberg.

Et andet offer blev i næsten samme periode i sensommeren 2018 ifølge anklageskriftet også i flere omgange afpresset til at betale sammenlagt ca. 100.000 kr. til den 30-årige.

Her lød de mundtlige trusler ifølge tiltalen blandt andet: »Jeg vil kneppe dit liv. Jeg kommer og boller dit liv. Jeg kommer og boller din mor og din familie. Jeg kommer og banker på din dør, så må dine forældre betale.«

Et tredje offer blev også truet med vold mod sig selv og sin familie, hvis ikke der blev betalt omkring 150.000 kr. til afpresser-duoen. Her nåede der dog ifølge anklageskriftet kun at blive betalt godt 2.000 kr.

Begge de tiltalte har siden deres anholdelser i september sidste år været beskyttet af navneforbud. Allerede tre uger før anholdelserne havde det første af de fire påståede afpresningsofre i sagen henvendt sig til Københavns Politi i håb om at få udleveret en alarmtelefon, hvis truslerne pludselig skulle vise sig at være på vej til at blive virkelighed.

I første omgang foretog politiet sig dog ikke noget, men da to af ofrene havde indgivet formelle anmeldelser, blev de to nu tiltalte anholdt og varetægtsfængslet.