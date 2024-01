Han er tiltalt for at have læsset ti tunge sportstasker proppet med kokain fra Caribien af to fly i Københavns Lufthavn i Kastrup.

Og bagefter havde han efter politiets opfattelse held til at få sportstaskerne med svimlende 235 kilo kokain smuglet uset væk fra lufthavnen.

Men den anklage benægtede en 51-årig mand fredag kategorisk i Københavns Byret.

Her er han tiltalt for at være den praktiske medhjælper, der med sin ansættelse i lufthavnen kunne hjælpe et net af narkohajer med at få den værdifulde kæmpelast af kokain smuglet diskret ud fra lufthavnen.

I forvejen er hans gode ven gennem en snes år blevet idømt 15 års fængsel for at have været blandt modtagerne af sportstaskerne af kokain.

I byretten i København ville politiets anklagere fredag gerne vide, hvorfor registreringerne på den 51-årige mands medarbejderkort fra lufthavnen har afsløret, at han var til stede på de tidspunkter, hvor smuglerflyene fra Den Domikanske Republik landede.

Det var henholdsvis 11. januar og 29. februar 2020 klokken 07 om morgenen begge dage.

I begge tilfælde på tidspunkter, hvor han ikke havde vagt, men alligevel benyttede sin tilladelse til at køre ind i lufthavnen med sin egen bil.

Ifølge loggen af hans adgangskort var han den første dag på både flyområdet og i bagagehallen i Kastrup i tre en halv time, selv om han altså havde fri den dag.

»Det er rigtig nok, at jeg var i lufthavnen, selv om jeg ikke var på arbejde på de tidspunkter. Den første dag var det for at sige tillykke til en kollega, der fyldte 50 år,« har lufthavnsmedarbejderen blandt andet forklaret.

Politiet har dog under efterforskningen skudt forklaringen ned, da den pågældende kollega for det første viste sig at være 56 år og for det andet har fødselsdag om sommeren.

Og for det andet tidspunkt har den tiltalte forklaret, at han ved en fejl var kommet til at møde klokken 5.32 om morgenen, selv om hans vagt den dag først begyndte klokken 14.30.

Ved fredagens retsmøde fastholdt den tiltalte, at han havde været til fødselsdag den pågældende dag, men han kunne ikke længere komme med et konkret navn på fødselaren.

»Jeg kan ikke huske, hvem han er. Vi var omkring 30 mennesker - jeg kan ikke huske hans navn,« lød det fra den tiltalte 51-årige.

På smuglernes krypterede netværk fandt politiet senere dette foto af fem af de 10 indsmuglede sportstasker propfyldt med kokain. Foto: Politiet Vis mere På smuglernes krypterede netværk fandt politiet senere dette foto af fem af de 10 indsmuglede sportstasker propfyldt med kokain. Foto: Politiet

De 235 kilo kokain har i det kriminelle miljø repræsenteret en værdi på godt 70 millioner kroner – endda før narkoen var delt op i mindre portioner og solgt til brugerne til en betydelig højere pris.

Den enorme kokainsmugling ville formentlig aldrig være blevet opdaget, hvis ikke fransk politi senere i 2020 havde haft held til at infiltrere og dekryptere de såkaldte EncroChat-telefoner, som organiserede kriminelle over hele verden benyttede i stor stil.

Pludselig fik dansk politi fra kollegerne i Frankrig en ren gavebod i form af tekst og fotos, som kriminelle havde sendt til hinanden i blind tillid til diskretionen i det lukkede netværk.

Heriblandt om de mange sportstasker med kokain i lange baner til lufthavnen i Kastrup.

For i første omgang havde hverken toldere, politi eller lufthavnens utallige overvågningskameraer opdaget, at sporttaskerne med kokain diskret blev taget direkte ud fra lastrummene i de to fly fra Caribien.

Sagen fra Kastrup er en udløber af den såkaldte Operation Sixpence – et af danmarkshistoriens største narkokomplekser med over 30 involverede. Sagerne har vist sig at have tråde til både bande- og rockermiljøet, ligesom også en række tidligere narkodømte igen er kommet grundigt i politiets søgelys.

Kokainsagen fra lufthavnen i Kastrup har tidligere været omtalt i B.T.s kriminalpodcast 'På fersk gerning':