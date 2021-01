Fredag blev en 47-årig mand kendt skyldig i Retten i Nykøbing, efter han den 22. september skød en kvinde i ryggen med en luftpistol. Han påstår dog fortsat, at han er uskyldig.

I retten fortalte han, at han, og kvinden, der bor få huse fra ham, har været uvenner i ti år. Og det så begyndte han ifølge Folketidende at forklare episoden.

Han forklarede, at der tidligere i september måned havde været nogle kontroverser mellem ham og kvinden. Han påstår blandt andet, at kvinden har været voldelig over for hans kæreste og kastet skrald ind i hans have. Dog medgiver han, at han har sigtet på kvinden med en, ifølge ham selv, defekt luftpistol.

Den 22. september besluttede han så at aflægge kvinden et besøg med den pågældende luftpistol. Han ville fortælle hende, at hun ikke skulle tigge om mad – hvorvidt kvinden tigger om mad, melder historien intet om. Kvinden var løbet ind i sin havestue, sagde han i retten. Den næste morgen havde hun kontaktet politiet.

Forurettede fortæller en anden historie

Historien lyder en smule anderledes fra den forurettede kvinde. Hun forklarede, at hun var flygtet fra sit hus i Reersnæs i Nykøbing til København. Da hun kom hjem, havde den 47-årige fyldt hendes havestue med skrald og stjålet en havestol. Han slog ifølge hende også på husets vinduer om natten.

Hun husker, at manden havde henvendt sig til hende den 22. september. Han var gået så tæt på hende, at hun var væltet på sin cykel og så kravlet ind i sit hus, låst døren og ringet til politiet. Undervejs skyder manden hende i ryggen med luftpistolen.

»Selvom forurettede har optrådt påfaldende i retten og til dels har forklaret usammenhængende, har hun forklaret præcist omkring det forhold, at tiltalte mødte op på hendes bopæl og fremsatte trusler og derefter affyrede et skud ind gennem hendes vindue,« siger dommeren under retssagen og fortsætter:

»Hendes forklaring støttes af politiets fund af et hagl på hendes stuegulv, samt fundet af hagl i tiltaltes jakke og en luftpistol på hans bopæl.«

Manden blev idømt tre måneders betinget fængsel og 80 timers ulønnet samfundstjeneste.