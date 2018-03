Mandag aften oplyste Københavns Vestegns Politi, at en mand var alvorligt såret efter et slagsmål på Korsdalsvej i Rødovre og var kørt til behandling på Rigshospitalet.

Slagsmålet blev anmeldt klokken 17.42. Tirsdag morgen oplyser efterforskningsleder Ole Nielsen fra Københavns Vestegns Politi, at der er tale om en 33 år gammel mand, og han er stadig i kritisk tilstand.

Der er i alt fire forurettede personer, hvoraf de de tre andre er udskrevet fra hospitalet.

»Vi har arbejdet hele natten på det her, og foreløbigt har vi kun den ene parts forklaring. Men ifølge dem er det nabostridigheder, der udløser det her. Det er en uenighed om nogle fællesarealer, der udløser det,« siger Ole Nielsen.

Han fortæller, at de har mere at gå efter her til morgen, men vil ikke gå i detaljer med, hvad det indebærer.

Der skulle ifølge de forurettede være tale om fem overfaldsmænd.

Politiet har endnu ikke foretaget nogen anholdelser i sagen.

BT følger sagen.