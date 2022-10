Lyt til artiklen

Det var angiveligt larm, der fik nabostriden til at bryde ud.

I hvert fald beskriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i sin døgnrapport, at man nu har sigtet en 77-årig mand for vold på baggrund af nabostridigheder.

Den 77-årige er mistænkt for torsdag eftermiddag at have kastet en halv tagsten efter sin 46-årige nabo, som blev ramt på foden.

Efterfølgende skulle naboen været blevet slået i ansigtet og skubbet i brystet af en tredje mand.

Også en motorcykel blev ramt under urolighederne.

Da politiet ankom til stedet, blev den 77-årige sigtet for vold, mens en 34-årig mand blev sigtet for hærværk.

Sidstnævnte var i den forbindelse opfarende, lyder det i døgnrapporten. Han skulle angiveligt have råbt skældsord efter betjentene, der for at få ro på situationen anholdt og sigtede ham for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

Den 34-årige blev taget med på politistationen i Slagelse, hvor han efter afhøring blev løsladt.