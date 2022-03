Først skal han anbringes på ubestemt tid. Og når anbringelsen er ovre, skal han udvises.

Det er den straf, en 27-årig nu dømt drabsmand tirsdag er blevet idømt ved Retten i Glostrup. Således har retten altså fundet det bevist, at han en aprilaften sidste år frarøvede en 33-årig mand livet som følge af en nabostrid.

Den nu dømte og den dræbte boede dengang i samme opgang som overbo og underbo. Og 21. april kort før klokken 19 skulle de to så være begyndt at skændes i opgangen.

Kontroversen flyttede sig ud på gaden, hvor den 27-årige ifølge anklageskriftet, som B.T. er i besiddelse af, trak to knive. En på godt 12 centimeter. Og en på 19 centimeter.

Med knivene stak den nu dømte den 33-årige fem gange. Blandt andet to gange i halsregionen og to gange i brystet.

Hurtigt blev den 33-årige bragt til Rigshospitalets Traumecenter. Men klokken 20.20 stod det klart, at hans liv ikke stod til at redde. Han var død.

Kort tid efter knivstikkeriet blev den 27-årige anholdt, og politiet afspærrede i øvrigt et større område omkring adressen ved Vognporten, ligesom man også sendte dykkere i kanalen i Albertslund for at lede efter gerningsvåbnet.

To dage efter drabet var der bid. Her fandt forsvarets dykkere de to knive, der straks blev sendt til undersøgelse hos Nationalt Kriminalteknisk Center.

Dykkere ledte i kanalen ved Albertslund. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Dykkere ledte i kanalen ved Albertslund. Foto: Presse-fotos.dk

Da den 27-årige dengang blev fremstillet i grundlovsforhør, erkendte han dele af hændelsesforløbet, men afviste at have gjort sig skyldig i drab.

Han har også denne tirsdag bedt om at få tid til at overveje, hvorvidt han vil anke Retten i Glostrups dom.

Han skal derfor indenfor 14 dage beslutte, om han vil have sin sag prøvet ved Landsretten, eller om han modtager byrettens dom.

Anklagemyndigheden havde på baggrund af en mentalundersøgelse nedlagt påstand om anbringelse på en psykiatrisk afdeling. En påstand, som retten altså har valgt at efterkomme.

Anbringelsesdommen betyder, at den 27-årige skal sidde på et psykiatrisk behandlingssted på ubestemt tid. Både en læge og en dommer skal godkende en eventuel udskrivelse.