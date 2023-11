En nabostrid i Randers SV er endt med en anholdelse og en sigtelse for vold.

Sådan lyder det i døgnrapporten fra Østjyllands Politi.

Her fremgår det, at en 57-årig mand søndag lige efter kl. 13 gik til angreb på sin nabo, en 48-årig mand.

Sidstnævnte var det tidspunkt ved at beskære nogle grene ved deres fælles skelgrænse.

Her dukkede den 57-årige mand ifølge politiets oplysninger pludselig op og tog saven fra naboen, der efterfølgende fik flere slag i hovedet med den.

Den 48-årige mand nåede dog at parere flere af dem og kom ikke alvorligt til skade.

Den formodede gerningsmand blev anholdt, da politiet kort tid efter ankom til stedet.

I den forbindelse blev han altså sigtet for at have begået grov vold.