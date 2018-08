Borgerne i den lille jyske by Allingåbro var fredag aften vidner til en grufuld tragedie. En stor, sort røgsøjle rejste sig fra byens plejehjem.

»Jeg var henne og besøge min mor, da jeg så en masse sort røg stige op,« siger Annie Øris Skou, der bor klods op af Plejecenter Farsøhthus.

To kvinder på henholdsvis 91 og 93 omkom i branden. En 95-årig er indlagt er på sygehuset og er fortsat i kritisk tilstand, mens to andre beboere er indlagt til observation for røgforgiftning.

Begge de to afdøde er borgere fra Allingåbro. Anni Øris Skou kendte den 91-årige, som i mange år var nabo til hendes mor.

»Jeg er meget ked af det, for det er virkelig forfærdeligt. Det er noget, som ikke må ske, men man kan jo aldrig gardere sig,« siger hun.



Den 91-årige boede i mange år i en lejlighed på Vestervej lige ved siden af plejehjemmet. Naboer i området beskriver hende som en venlig, men bestemt dame, der havde sine meningers mod. Hun var frisk i hovedet, men var kørestolsbruger, og i efteråret 2017 flyttede hun over vejen i en lejlighed på Plejecenter Farsøhthus.

»Det er trist, at et ældre menneske skal gå herfra på en så tragisk måde,« siger en nabo til Plejehjemmet, der også kendte den afdøde.

De pårørende er underrettet, og både pårørende, beboere og personalet på Farsøhthus er blevet tilbudt samtaler med krisepsykologer.

»Det er dybt tragisk. Alle er dybt berørt over, at to personer er omkommet,« siger Søs Fuglsang, der er Sundheds og omsorgschef i Norddjurs Kommune.

Der er udbrudt en kraftig brand i Plejecenter Farsøhthus i Allingåbro, fredag den 3. august 2018. Flere personer er kommet til skade, skriver Ritzau. (Foto: Bo Amstrup/Scanpix 2018) Foto: Bo Amstrup Vis mere Der er udbrudt en kraftig brand i Plejecenter Farsøhthus i Allingåbro, fredag den 3. august 2018. Flere personer er kommet til skade, skriver Ritzau. (Foto: Bo Amstrup/Scanpix 2018) Foto: Bo Amstrup

Branden brød ud omkring klokken 17.30 fredag eftermiddag. Den første røgalarm gik i en lejlighed, og kort tid efter gik flere røgalarmer i gang. Da politi og brandvæsen ankom til stedet, var der ild i flere lejligheder. Beredskab og Sikkerhed Randers fik branden under kontrol, men flere lejligheder var udbrændt og to personer omkommet.

Brandteknikere arbejder stadig på at fastslå brandårsagen. Ifølge politiet er der intet, som tyder på, at der ligger forbrydelse bag.

Ifølge Søs Fuglsang er branden enten opstået på gangen eller i en af lejlighederne. Hun forklarer, at beboerne gerne må ryge i lejligheden, da den er at betragte som borgerens eget hjem, men at plejecenteret kan iværksætte særlige rygeforanstaltninger til en beboer.

»Alle beredskabsprocedurer er blevet fulgt i forbindelse med branden,« siger hun.

Personalenormeringen på Farsøhthus var af samme omfang som normalt fredag aften.

En hel sektion af plejehjemmet med seks lejligheder er blevet lukket på grund af branden. Fire beboere er blevet flyttet over i andre lejligheder på plejecenteret, hvor de nu bor midlertidigt sammen på hver deres værelse i ledige to-værelses lejligheder.

Tragedien har bragt det lille samfund Allingåbro tættere sammen, fortæller Søs Fuglsang.

»Byen står sammen. Mange borgere har budt sig til og spurgt, om de kan hjælpe med noget. Der var borgere som hjalp med at flytte beboere, og den lokale bager lavede pastasalat til brandfolkene,« fortæller hun.

Politiet har indtil videre valgt ikke at offentliggøre navnene på de afdøde.