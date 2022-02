Først var det lyden af kugleregn. Så buldren fra en knust rude. Og natten til fredag var det så sirener fra massiv udrykning.

»Nu er der krig igen på Islevbrovej,« konstaterer en af naboerne til den frisørsalon i Rødovre, der siden december flere gange har tiltrukket sig opmærksomhed.

Politiet mistænker nemlig, at den er omdrejningspunkt for en krig mellem banderødder fra Nørrebro/Nordvest og et svensk netværk af kriminelle.

Nabolaget nær Islev Torv har således igen fredag besøg af politiet, der denne gang efterforsker en brand i frisørsalonen.

Afspærring omkring frisørsalonen efter branden natten til fredag. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Afspærring omkring frisørsalonen efter branden natten til fredag. Foto: Presse-fotos.dk

Den foreløbige efterforskning indikerer, at branden er påsat.

Og at det derfor – med politiets egne ord – er nærliggende at antage, at der er sammenhæng mellem branden og den skudepisode, der i december kostede en 17-årig mand livet og sårede to andre.

»Om det faktisk forholder sig sådan, er det dog for tidligt at sige. Vi kigger således i mange retninger,« siger vicepolitiinspektør Peter Malmose.

Naboer, som B.T. har talt med, fortæller, at der efter skuddrabet ellers har været ro omkring salonen.

Før var der stor aktivitet omkring den. Salonen fungerede som et slags træfpunkt, lyder det.

Men udover personer, der har været forbi med blomster, og en håndværker, der har skiftet døren, der blev ødelagt under skyderiet, har der ikke været mange besøgende.

Ikke før mandag aften. Her hørte naboer en buldren. Og kort efter forsvandt to mænd fra stedet.

Efterfølgende kunne de så konstatere, at glasset i den netop udskiftede dør var blevet smadret.

Det har ikke været muligt at få bekræftet oplysningerne af Københavns Vestegns Politi »af hensyn til den intensive efterforskning, der pågår lige nu.«

Det er derfor også usikkert, om der er sammenhæng med den brand, der natten til fredag fik politi og brandbiler til hastigt at rykke ud.

Ingen kom til skade i forbindelse med branden. Men politiet efterforsker den ihærdigt og efterlyser i samme forbindelse to mørkklædte mænd, der blev set på stedet.

Ved man noget, opfordres man til at kontakte politiet telefonisk eller tage fat i de betjente, der i kølvandet på branden er synligt til stede i Islev med en mobil politistation.

Teknikere arbejder på stedet efter branden nær Islev Torv. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Teknikere arbejder på stedet efter branden nær Islev Torv. Foto: Presse-fotos.dk

Mens politiet altså endnu ikke har nogen anholdte i brandsagen, sidder tre varetægtsfængslet efter skudepisoden i december.

To af dem blev sigtet og varetægtsfængslet for drab og drabsforsøg godt 20 dage efter.

Under grundlovsforhøret blev det fremlagt, at den ene sigtede har tæt tilknytning til NNV. Den anden fortalte, at han kendte personer derfra.

Politiet arbejder ud fra en mistanke om. at skyderiet i Rødovre er hævn for et drab begået på Nørrebro dagen forinden.

Politiindsats omkring Islevbrovej i Rødovre fredag den 3. december 2021. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix Vis mere Politiindsats omkring Islevbrovej i Rødovre fredag den 3. december 2021. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Her blev en 27-årig mand, som ifølge B.T.s oplysninger var medlem af NNV, skudt i ryggen.

Politiet efterforsker de to episoder som en del af en bandekonflikt mellem bandegrupperingen NNV og det svenske netværk Söderkulla.

Som konsekvens af konflikten indførte både Københavns Politi og kollegaerne på Vestegnen i december visitationszoner flere steder i hovedstadsområdet.

Zoner, der igen og igen blev forlænget. Først i denne uge har politiet ladet dem udløbe, fordi der har været »relativ ro« i bandemiljøet.