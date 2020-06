'Christian B.' er navnet på den 43-årige tysker, som lige nu er mistænkt for at have kidnappet og dræbt Madeleine McCann tilbage i 2007. En mand, som tysk politi beskriver som en sexforbryder, der er blevet dømt for flere forhold for seksuelt misbrug af børn.

I et interview med MailOnline tegner naboer og bekendte til den kvinde, der opfostrede Christian B. et billede af, at den i dag fængslede tysker har haft en barndom og ungdom præget af kriminalitet og problemer.

»Jeg ved ikke noget om det, og jeg vil ikke vide noget om det,« lød det fra den kvinde, der opfostrede Christian B., da MailOnline udspurgte hende om den 43-årige tysker på hendes dørtrin.

Som barn var Christian B. kendt i den lille landsby Bergtheim i den sydlige tyske delstat Bayern for altid at rende ind i problemer. Det var en kendt sag i området, at han var mere end en håndfuld for sine adoptivforældre.

Christian B er også mistænkt for at have kidnappet Madeleine McCann, som var tre år, da hun forsvandt i 2007. Foto: METROPOLITAN POLICE HANDOUT Vis mere Christian B er også mistænkt for at have kidnappet Madeleine McCann, som var tre år, da hun forsvandt i 2007. Foto: METROPOLITAN POLICE HANDOUT

Det fortæller en af de personer, en mor til tre, der kendte Christian B., da han var ung.

Da Christian B. blot var en baby i midten af 70'erne, blev han adopteret af ægteparret Brigitte og Fritz B. Et par som af naboer beskrives som godhjertede og kærlige.

Parret adopterede i alt tre drenge, og ifølge naboerne havde alle tre et dårlig ry i området.

I 1992, Christian B. var 16 år, var Fritz B. involveret i en voldsom bilulykke. Ulykken gjorde adoptivfaren hjerneskadet, og han endte i rullestol.

Naboer til adoptivforældrene fortæller til MailOnline, at det var manden i huset, Fritz B., der 'disciplinerede' Christian B, og da han ikke længere var i stand til det efter ulykken, blev Christian B.s mange problemer til decideret kriminelle handlinger.

Samme år, som ulykken skete, blev Christian B. arresteret grundet mistanke om, at han havde begået indbrud.

Ifølge naboerne gjorde Brigitte B. sit bedste for at opdrage Christian B. og samtidig passe sin mand, men da hun ikke længere magtede at have Christian B. boende, blev han sendt til et hjem for unge med indlæringsproblemer, hvor han boede i to år frem til 1994.

I 1994, da Christian B. var 18 år, fik han sin første fængselsdom, for at have misbrugt et barn og udført seksuelle handlinger foran et barn. Han sad i fængsel i to år.

Foto: HANDOUT Vis mere Foto: HANDOUT

Efter afsoningen rejste han til Portugal, hvor han levede en rodløs tilværelse på den portugisiske algarvekyst, hvorfra Madeleine McCann omkring et årti senere skulle forsvinde.

I september 2005 brød han ind på det ferieresort, hvorfra Madeleine to år senere forsvandt, og voldtog en 72-årig amerikansk turist. Først i august 2019 arresteres og fængsles han for voldtægten, hvorfor han nu sidder fængslet.

En tæt ven af familien har fortalt til MailOnline, at det ville knuse Christian B.s adoptivmor, hvis anklagerne mod ham er sande.

Onsdag afslørede tysk og britisk politi, at de har så meget på den nu 43-årige mand, så de formentlig snart kan rejse en sag mod ham.