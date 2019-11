Beboere i de to små sjællandske byer Ruds Vedby og Kundby vågnede fredag morgen op til en dyster virkelighed.

Begge byer havde på drabelig vis mistet en beboer. Begge byer var fyldt af politi. Begge byer var i chok.

Natten til fredag blev en 31-årig kvinde fra Ruds-Vedby dræbt samt en 35-årig kvinde fra Kundby. Begge mistede livet efter at være blevet stukket et ukendt antal gange med en kniv.

Den formodede gerningsmand, 39-årige Martin Degn, blev fredag aften fremstillet i grundlovsforhør. Her nægtede han sig skyldig i drabssigtelserne, men han erkendte vold med døden til følge.

Politiet var til stede med hunde på gerningsstedet i Kundby, hvor en 35-årig kvinde blev fundet dræbt i sit hjem. Foto: Martin Sylvest Vis mere Politiet var til stede med hunde på gerningsstedet i Kundby, hvor en 35-årig kvinde blev fundet dræbt i sit hjem. Foto: Martin Sylvest

Dommeren ved Retten i Næstved besluttede at følge anklagemyndighedens begæring om varetægtsfængsling i fire uger. Martin Degn blev anholdt fredag morgen kort efter det andet drab.

Begge drab har sendt en chokbølge mellem både Ruds-Vedby og Kundby.

Og chokkets tilstedeværelse var tydeligt at mærke, da B.T. talte med flere af naboerne. Blandt andre 82-årige Hans Peter Tams.

Han har i 13 år boet på Elmevej i Kundby, der fredag nat dannede rammerne for drabet på en 35-årig kvinde.

»Man er jo helt rystet. Her troede man, at man boede på sådan en stille vej. Og så sker sådan noget her,« fortalte han, før han fortsatte:

»Det er forfærdeligt. Man drømmer jo ikke om, at det kan ske.«

Heller ikke 30 kilometer derfra - på Smedebakken i Ruds Vedby, hvor det første drab fandt sted - havde naboerne forud for fredagen i deres vildeste fantasi forestillet sig så voldsom en sag.

Slet ikke i et familiekvarter. På papiret passede den sigtede 39-årige mand og hans kæreste, det 31-årige offer, godt ind på gaden med deres to fælles børn og ofrets andre børn.

For området ved Smedebakken bliver netop beskrevet som et klassisk kvarter med børnefamilier.

»Jeg synes, det er rimelig uhyggeligt. Vi troede, det her var et dejligt, familievenligt område. Lige pludselig sker det her så, seks huse væk. Så kommer det tæt på,« fortalte 40-årige Helene Jørgensen, der klokken seks fredag blev vækket af sin seksårige datter:

»Så siger hun: 'Der er noget, der flyver herude med masser af lys på'. Jeg siger, at det må være noget, hun har drømt.«

Men det var ikke en drøm, og da Helene Jørgensen fik øje på politiets afspærringer, gik alvoren op for hende.

Helene Jørgensen var langt fra den eneste, der havde svært ved at forholde sig til drabet.

Kim Uglebjerg, der også bor på vejen, var chokeret over, at det ellers så rolige familiekvarter over natten havde forvandlet sig til et gerningssted.

»Det er meget skræmmende og uhyggeligt. Det er nede ved de huse, hvor vores børn har legekammerater,« sagde han og afsluttede:

»Jeg havde slet ikke set den slags ting ske her. Det kommer som et stort chok.«

