Beboere på Røde Mellemvej på Amager blev vækket, da en eksplosion raserede restauranten ved siden af.

Natten til tirsdag blev København ramt af en ny eksplosion. Denne gang var det restaurant Øens Wok på Amager, der blev ramt.

Rune Lynge Rasmussen, der er nabo til restauranten på Røde Mellemvej, fortæller, at han blev vækket af et brag klokken 03:21.

»Det er det største kanonslag, jeg nogensinde har hørt,« siger Rune Lynge Rasmussen.

Thairestaurant ramt af eksplosion på Amager natten til tirsdag. Foto: Mathias Øgendahl Vis mere Thairestaurant ramt af eksplosion på Amager natten til tirsdag. Foto: Mathias Øgendahl

Ved du noget? Så send en mail til jvl@bt.dk.

Han gik ud på gaden og konstaterede, at facaden på restauranten var raseret. Der mødte han en politipatrulje, der tilfældigt var i området.

Københavns Politi oplyser, at der ikke er meldinger om tilskadekomne, og det er endnu for tidligt at sige, hvad der forårsagede eksplosionen.

»Vi ved endnu ikke, hvad der er sket. Men vi har teknikere på plads derude for at få klarlagt, hvad der er sprængt,« siger vagtchefen hos politiet.

Ifølge Rune Lynge Rasmussen er thai-restauranten åbnet for nyligt efter at have gennemgået en omfattende renovation, der har taget tre måneder. Før lå der et pizzaria.

En anden nabo Susanne De Waal blev også vækket af eksplosionen:

»Jeg lå og sov, da jeg blev vækket af et højt brag. Det var så kraftigt, at det gav et ryk i huset. Jeg troede først, det var et tordenbrag. Det var først i morges, jeg fandt ud af, hvad der var sket,« fortæller Susanne De Waal.

Selvom eksplosionen skete klods op af hendes hjem, tager hun nattens bulder og brag med ro.

»Der er sket meget på Røde Mellemvej i tidens løb, så vi er vant til lidt af hvert, som ikke sker i normale villakvarterer,« siger hun.

Det er kun tre dage siden, at Københavns Politi fik en anmeldelse om skyderi på Røde Mellemvej og i 2016 blev en 21-årig mand ramt af skud affyret mod en kiosk på Røde Mellemvej.

Eksplosionen på Røde Mellemvej er den 11. eksplosion i København og omegn inden for kort tid. Flere af dem har ramt mindre spisesteder og take-aways ejet af personer med anden etnisk baggrund end dansk. Du kan få et overblik over eksplosionerne her.

Det er ikke lykkedes B.T. at få en kommentar fra ejeren af Øens Wok.