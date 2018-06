Fredag aften blev en kvinde ifølge Fyns Politi efter alt at dømme dræbt på en adresse på Sankt Jørgens Vej i Svendborg. En 32-årig kvinde og en 44-årig mand er anholdt.

Efter grundlovsforhøret, som foregik for lukkede døre, oplyser Fyns Politi, at den 32-årige kvinde er varetægtsfængslet i fire uger og sigtet for manddrab. Den 44-årige mand er blevet løsladt.

B.T. har været i kontakt med to personer, der bor i samme ejendom, og som begge kender både den døde og den anholdte kvinde:

»Jeg kom hjem fra arbejde i går eftermiddags, hvor jeg hørte råben og larm fra lejligheden længere nede ad gangen, og så vidste jeg, hvad klokken var slået. Der ville blive ballade senere på aftenen,« siger en af naboerne til afdøde og de to anholdte. Hun ønsker ikke at fremgå i artiklen med sit fulde navn.

»Jeg ser noget fjernsyn, da den person, som er anholdt, står ude på gangen og råber ‘hun er død’, ‘hun er død’,« fortæller Pernille.

På adressen bor flere lejere med fælles opgang, hvor der er fem lejligheder på hver side.

»Jeg går ud på gangen og ser, at kvinden ligger livløs inde i lejligheden for enden af gangen. Jeg spørger, hvad der er sket, men hun (den anholdte, red.) græder bare.«

Pernille så aldrig den 44-årige mand, som også er blevet anholdt. Hun ved kun, at både han og den 32-årige kvinde begge bor i ejendommen og danner par. De har været hendes naboer i flere år.

Den formentlig dræbte kvinde er også beboer i ejendommen, men er først flyttet til for nylig. De kendte ikke hinanden, men Pernille og ofret hilste altid på hinanden.

Pernille beskriver de tre involverede som »nogen, der ofte drikker«.

Politiet har desuden flere gange været på adressen før for at dæmpe gemytterne hos de to anholdte.

»Jeg var rystet. Jeg hentede min telefon for at ringe til politiet, men der var allerede en anden, som havde kontaktet politiet først. Kort efter kom otte politimænd løbende op ad trappen.«

En anden beboer i opgangen, Shanna Rask Jørgensen, fortæller også, hvordan der ifølge hende tit på adressen har været 'ballade':

»Der har tit været ballade på adresse med råben, skrigen og fulde mennesker. Vi har også tit haft politiet dernede, fordi der har været uro og slagsmål,« fortæller Shanna Rask Jørgensen.

Hun fortæller, at hun er chokeret over den tragiske hændelse:

»Det er da noget af et chok, at der er en, der ifølge politiet er blevet slået ihjel her. Jeg var ikke hjemme, da det skete, men jeg har fået fortalt fra naboer, at der har været noget tumult dernede henad eftermiddagen,« siger Shanna Rask Jørgensen, der har gået i skole med den anholdte kvinde.

Politiets teknikere har hele natten afspærret og undersøgt gerningsstedet på Sankt Jørgens Vej i Svendborg. Ifølge Pernille er hun og de andre beboere stadig i chok over nattens hændelse.

»Vi er lidt utrygge ved det hele. Vi er rystede.«