Fredag morgen fik flere beboere på Elmevej i Kundby sig en ubehagelig overraskelse, da det pludselig væltede frem med politi, der afspærrede den ellers normalt så rolige vej.

En kvindelig beboer på vejen var fundet dræbt - og i en anden by knap 30 kilometer derfra, Ruds-Vedby, lå en anden kvinde også dræbt.

Politiet mener, der er en sammenhæng mellem de to tragiske sager.

Politiet er til stede i Kundby. Foto: Mathias Øgendal / presse-fotos.dk

Til B.T. fortæller Hans Peter Tams, der har boet på Elmevej i mere end 13 år, at han er trist over det, der er sket.

»Man er jo helt rystet. Her troede man, at man boede på sådan en stille vej. Og så sker sådan noget her,« siger han og fortsætter:

»Det er forfærdeligt. Man drømmer jo ikke om, at det kan ske.«

Den 82-årige mand fortæller, at både politi, civilforsvar og politihunde er på stedet.

»For lidt siden var der også en drone oppe over husene her,« fortæller Hans Peter Tams og forklarer, at der er sat et stort, hvidt telt op i en af haverne på vejen, som politiets teknikerne går frem og tilbage fra iført deres beskyttelsesdragter.

En anden beboer på vejen, Niels Mandal, fortæller også, at han er chokeret over det, der er sket.

»Det er ubehageligt,« fortæller han.

En 39-årig mand, der er mistænkt i sagen, er blevet anholdt.

Derudover ønsker politiet ikke at kommentere dobbeltdrabssagen yderligere på nuværende tidspunkt.