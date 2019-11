Fredag morgen var langt fra som alle andre i familiekvarteret på Smedebakken i Ruds Vedby.

Naboerne vågnede til afspærrede veje, politibiler og en lægehelikopter, som landede på marken i nærheden.

En kvinde er fundet dræbt, og det skræmmer naboerne, som aldrig havde set den slags ske i deres kvarter.

»Det er forfærdeligt, at den slags finder sted i et familiekvarter. Vi bor dør om dør med vores naboer og børnefamilier,« fortæller Per Jensen.

Han er flyttet til Smedebakken mellem Slagelse og Kalundborg, fordi det netop er et familiekvarter. Han har kun boet der i 14 dage.

Denne morgen vågnede han til politibiler i nærheden af områdets legeplads, hvor et hus er spærret af.

Fredag morgen er en anden kvinde også fundet dræbt på en adresse i Kundby knap 30 kilometer fra Ruds Vedby. En 39-årig mand er mistænkt i sagen, og politiet mener, der er en sammenhæng mellem de to drab.

Længere nede af vejen bor Kim Uglebjerg med sin familie, og han har ikke kunne få oplysninger fra politiet, om hvad der er sket. Han vidste dog, at det var alvorligt, da han så lægehelikopteren lande på marken bag huset.

»Det er meget skræmmende og uhyggeligt. Det er nede ved de huse, hvor vores børn har legekammerater,« siger han.

Kvarteret er normalt meget stille og roligt. Det var det ikke, da han fredag morgen vågnede.

»Jeg havde slet ikke set den slags ting ske her. Det kommer som et stort chok.«

Politiet har ikke yderligere oplysninger om sagen på nuværende tidspunkt.