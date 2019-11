»Vi var begge lidt chokerede, og så kom alle ambulancerne. Og så blev jeg jo forskrækket.«

Flere beboere på Havrevænget i den lille sjællandske by Skuldelev fik sig onsdag eftermiddag en ubehagelig overraskelse, da det pludselig strømmede ind med flere politibiler og ambulancer på gaden.

I første omgang meddelte politiet, at man efterforskede 'et mistænkeligt forhold' på stedet. Senere kom det frem, at der i en bolig på vejen var fundet to døde personer.

Politiet efterforsker sagen som 'en tragisk hændelse i et familieforhold'.

Sådan så det ud, da politiet arbejdede på stedet onsdag. Foto: Byrd / Steven Knap Vis mere Sådan så det ud, da politiet arbejdede på stedet onsdag. Foto: Byrd / Steven Knap

En kvindelig beboer på vejen havde netop fået besøg af sin søn, som hun sad og drak en kop kaffe med, da hun ud ad sit vindue kunne se den første politibil holde ind til siden uden for hendes bolig.

»Vi var lidt chokerede, og så kom alle ambulancerne. Og så blev jeg jo forskrækket. Det er grusomt, det der er sket,« fortæller den kvindelige nabo, som ikke ønsker sit navn frem.

I alt dukkede der fire ambulancer og en masse politibiler op på stedet, og hele området blev spærret af.

»Jeg er stadigvæk dybt chokeret over, at det er sket. Det er jeg. Det er lige, så jeg ryster. Jeg kan ikke engang holde på den cigaret, jeg ryger,« fortæller kvinden, der har boet på vejen i mere end 20 år.

»Os naboer har bare ringet sammen og snakket lige siden. I begyndelsen var vi også nervøse for, om der var en gerningsmand på fri fod.«

En anden kvindelig beboer på vejen sad og så fjernsyn, da hun så politiet og ambulancerne komme.

»Jeg har det ikke særlig godt. Vi bor i en lille by, hvor alle mere eller mindre kender hinanden – i hvert fald af udseende – så det er klart, at man bliver noget forskrækket,« siger naboen, der heller ikke ønsker sit navn frem.

»Det er forfærdeligt. Og det siger jeg ikke kun, fordi jeg bor her. Det ville have været forfærdeligt, uanset hvor det skete. Det er klart, at vi er meget berørte, og vi ringede alle sammen til hinanden bagefter,« tilføjer hun.

Torsdag morgen oplyser politiet, at man for nuværende ikke har yderligere kommentarer til sagen:

»Det er, som vi også skrev ud i går (onsdag, red.), en tragisk hændelse i et familieforhold,« lød det i den forbindelse fra en kommunikationsmedarbejder hos Nordsjællands Politi.

Man ønsker på nuværende tidspunkt heller ikke at udtale sig nærmere om de to afdødes alder eller køn.

De pårørende er blevet underrettet.