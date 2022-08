Lyt til artiklen

»Hun var den mest fantastiske kvinde, der bare altid var glad. Hun spredte altid positiv stemning. Ja, hun var sgu bare skøn.«

Ordene lyder resolut fra en af naboerne til den kvinde, der samme med sin partner blev fundet dræbt onsdag eftermiddag på en adresse mellem Skanderborg og Ry.

Det er politiets formodning, at de to blev dræbt af kvindens eksmand, der efterfølgende tog sit eget liv i et nærliggende skovstykke.

B.T. har talt med en lang række naboer, der bor i nærheden af den 54-årige kvinde.

Samstemmigt fortæller de, at dobbeltdrabet har rystet borgerne i den lille flække.

Flere er for påvirkede til at sætte ord på hændelsen, men et par af naboerne vil gerne anonymt fortælle om den nabo, de onsdag mistede.

Og her er der kun rosende ord til overs.

»Hun var den skønneste kvinde, som altid var venlig. Sådan en type, man bliver draget til,« fortæller naboen.

Politiet er stadig massivt til stede på adressen, hvor et par blev fundet dræbt onsdag

Ved du noget om sagen? Så vil B.T gerne høre fra dig på sebj@bt.dk.

Naboen var onsdag på vej hjem fra arbejde, da vedkommende kunne konstatere, at hele vejen var spærret af.

»Jeg kunne ikke komme ned til mit hus, fordi politiet havde spærret fuldstændigt af, og så kunne jeg selvfølgelig se, at de var inde hos hende. Så vidste jeg desværre nok, hvad der var sket,« siger naboen.

Fra flere lyder det, at den 54-årige kvindes forhold med den 55-årige dræbte mand var rimelig nyt.

Kvinden har dog boet på adressen gennem en længere årrække, og ifølge naboer har hun også boet der med sin eksmand.

Samtlige naboer fortæller om en hyggelig flække med lange distancer mellem de forskellige huse, men hvor alle har det godt med hinanden.

Og netop derfor er de også rystede over dobbeltdrabet.

»Vi er totalt chokerede. Der er aldrig sket sådan noget før, og vi har det så godt sammen. Det er meget ubehageligt at tænke på,« siger en anden nabo.

Samme nabo fortæller, at kvinden gennem en længere periode har haft kontroverser med sin eksmand, og at hun har beklaget sig over dette.

Det bekræftes af politiet, der efter et opslag i deres registre har kunnet konstatere, at bruddet mellem det tidligere ægtepar har været konfliktfyldt og turbulent.

De blev skilt i 2017.