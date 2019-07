En 71-årig kvinde er søndag morgen fundet død i sit hjem i Brædstrup, hvor hendes naboer på vejen står tilbage forargede og overraskede over den tragiske nyhed.

Kvinden blev fundet død i sin bolig i på Klovenhøjvej i den lille stationsby mellem Silkeborg og Horsens, hvor efterforskere har arbejdet stort set hele søndagen.

Her bor primært ældre, og politi-afspærringer er ikke just sædvane, så naboerne har i dag fulgt med fra vinduerne og over hækken.

»Jeg er helt i chok over det.«

Klik her og se mere tv på localeyes.dk

»Det kommer bag på mig, selvfølgelig. Umiddelbart tror man ikke, det her sker i Brædstrup. Hvis der sker noget her, så er det fordi en ung dreng har kørt for stærkt på knallerten.«

Sådan lyder reaktioner fra naboer til den 71-årige kvinde, der søndag morgen blev fundet livløs i sit hjem på Klovenhøjvej.

Naboerne, der begge bor ganske få huse fra gerningsstedet, ønsker anonymitet i artiklen, men B.T. er bekendt med deres fulde identitet.

Politiet fik anmeldelse om, at en livløs person var fundet i Brædstrup tidligt søndag morgen. Foto: Peter Hald Vis mere Politiet fik anmeldelse om, at en livløs person var fundet i Brædstrup tidligt søndag morgen. Foto: Peter Hald

»Vi var alle ude ved 11-tiden og stod og snakkede. Vi var chokerede alle sammen. Det er ikke noget, man forventer, der sker her,« siger den mandlige nabo og fortsætter:

»For det første er vi ikke vant til sådan noget i byen, og da slet ikke på sådan en vej med ældreboliger.«

Det hele starter søndag morgen.

Klokken 07.18 får Sydøstjyllands Politi besked om, at der er fundet en livløs person på en adresse i Brædstrup.

Klokken 07.48 anholder politiet så en 32-årig mand, der nu er sigtet i sagen. Han har ifølge politiet en tilknytning til kvinden.

Ved 15-tiden forlader en ambulance stedet efter en båre var løftet ind i ambulancen.

I løbet af hele søndagen har der været adskillige politibetjente på Klovenhøjvej. Flere af dem i dragter, handsker og med plastik om skoene, der skal forhindre, at betjentene efterlader DNA på gerningsstedet.

»Det vrimler med journalister og politi, og de har afspærret en meget stor del af vores område. De har været ude med hunde og sådan noget,« forklarer den kvindelige nabo, der kun lige er flyttet ind i løbet af det sidste års tid.

Politiet får anmeldelsen klokken 07.18, og allerede klokken 07.48 har politiet anholdt en 32-årig mand i sagen. Foto: Peter Hald Vis mere Politiet får anmeldelsen klokken 07.18, og allerede klokken 07.48 har politiet anholdt en 32-årig mand i sagen. Foto: Peter Hald

Derfor kom det som et chok, at en kvinde på hendes vej nu er fundet død.

»Jeg er da fuldstændig i chok over, at sådan noget her kan ske ganske få huse fra, hvor jeg bor. Det er en ubehagelig tanke.«

I Retten i Horsens er den 32-årige mand blevet varetægtsfængslet i fire uger.

Han nægter drabet, men erkender vold med døden til følge, skriver Horsens Folkeblad.