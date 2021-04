Påskens knivdrab på en kun 18-årig kvinde i en lejlighed ved Vordingborg på Sydsjælland har rystet naboerne i området.

Ikke mindst fordi gerningsmanden bagefter satte ild til gerningsstedet, så beboerne i området natten til lørdag pludselig blev vækket af sirener og blå blink.

»Jeg lå og sov midt om natten, da jeg pludselig blev vækket af sirener og kunne se blå blink i stor stil i loftet i mit soveværelse. Da jeg kikkede ud ad vinduet, kunne jeg se, at det væltede rundt med både politifolk og brandmænd,« fortæller en nabo i bebyggelsen Kirsebærplantagen i Nyråd øst for Vordingborg til B.T. søndag formiddag.

Samtidig blev en 18-årig mand fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Næstved og varetægtsfængslet for knivdrabet. Han sigtes også for usømmelig omgang med lig og for at have sat ild til lejligheden, hvor liget senere blev fundet, efter at naboer havde anmeldt branden klokken 1.27 natten til lørdag.

Senere på natten fandt politiets eksperter og retsmedicineren ud af, at liget i den udbrændte lejlighed var en 18-årig kvinde, som var blevet dræbt med en halv snes knivstik i overkroppen.

»Da jeg vågnede i mit soveværelse, lugtede der brændt over det hele, men jeg er ikke den type, der stiller sig ned og glor og får en nat ud af det,« fortæller naboen videre.

»Men kort efter ringede min bror og opfordrede mig til at gå ud for at se til min bil, da den måske kunne risikere at blive antændt af ilden. Men en politikvinde kunne berolige mig med, at jeg ikke skulle være nervøs for det – ilden var kommet under kontrol.«

»Nu er der blevet sat træplader for den udbrændte lejlighed, men de sorte sodpletter vidner om, at der er sket noget meget uhyggeligt. Og faktisk er det kun nogle få år siden, at en ældre dame også omkom af sine skader ved en brand i den samme lejlighed, efter at hun havde røget i sengen. Det er, lige før man skulle tro, at der hviler en forbandelse over stedet,« tilføjer han.

En anden beboer i området fortæller til B.T., at hun også blev vækket om natten af de mange udrykningskøretøjer.

»Det var virkelig uhyggeligt, og jeg kunne se, at der kom masser af røg ud fra lejligheden. Så vidt jeg har forstået, var det en anden nabo, som slog alarm, da hun hørte glasset i et af vinduerne blive sprængt på grund af varmen.«

»Jeg fik dårligt lukket et øje resten af natten. Men allerede klokken syv vækkede politiet mig for at høre, om jeg havde set eller hørt noget. Hele området var spærret af med minestrimmel, og de gik rundt i hvide overtræksdragter og med hunde. Formentlig for at lede efter spor eller måske den kniv, som den unge pige åbenbart er blevet stukket med,« fortæller den kvindelige pensionist.

»Politifolkene spurgte mig blandt andet, om jeg havde hørt lyde eller støj fra lejligheden tidligere på aftenen eller natten, men det havde jeg slet ikke, selvom her faktisk er ret lydt. Jeg var allerede gået i seng klokken 23 og har intet hørt,« tilføjer hun.

Hun kender ikke den midaldrende mandlige beboer i lejligheden, som tilsyneladende først flyttede ind for et par måneder sider og som ifølge politiet havde udlånt sin lejlighed i påsken til den nu dræbte 18-årige.