Da beboerne nær et plejecenter i Holbæk stod op fredag morgen, var det til en forfærdelig og skræmmende nyhed.

En af de ansatte på plejehjemmet beliggende på Samsøvej – en 37-årig gravid kvinde – var blevet dræbt. Stukket med kniv.

Og det er noget, der påvirker de lokale i området.

En af dem er 25-årige Julie Ejby Jensen, der bor i nærheden af plejehjemmet:

Julie Ejby Jensen. Foto: Trina Nielsen

»Jeg så det, da jeg vågnede i morges. Jeg fødte selv for to uger siden. Så det er meget tæt på. Jeg forstår det ikke. At man kan slå ihjel for det første og så en gravid,« siger hun:

»Det påvirker mig. Følelserne er ude på tøjet. Man bliver lidt overvældet af tristhed,« tilføjer hun.

En anden af beboerne i området, Gitte Holst, fortæller, at hun hørte om drabet, da hun stod op og læste nyhederne:

»Jeg blev da lidt påvirket af det, fordi det er så tæt på,« forklarer hun og fortæller, at den dræbte kvinde næsten er jævnaldrende med hende selv:

»Det påvirker mig da. Specielt når man har børn.«

Det er kun lidt mere end et halv åt siden, at 32-årige Mikkel Juhl Hobert, flyttede til området med familien, som tæller en ni måneder gammel søn:

»Man kan godt føle sig utryg. Det er da mærkeligt, at en er blevet stukket ned og dræbt, lige der hvor vi bor,« siger han.

Den 37-årige plejehjemsansatte kvinde havde lige fået fri og havde sat sig ud i sin bil, da hun sent torsdag aften blev overfaldet med kniv af en indtil videre ukendt gerningsmand.

Hun blev stukket flere gange, og hendes liv stod ikke til at redde.

Signalement af gerningsmand Vidnet i sagen har beskrevet gerningsmanden således: - Mand, 18-19 år

- 170-175 cm høj

- Spinkel af kropsbygning og med lange ben

- Brun i huden

- Sort kort jakke og sort hue Kilde: Midt- og Vestsjællands Politi

Det lykkedes dog at redde hendes ufødte spædbarn, der i øjeblikket ligger indlagt på Rigshospitalet.

Det vides endnu ikke, hvad motivet bag drabet kan have været – og politiet jagter fortsat gerningsmanden.