Tre smældende, skarpe skud lige efter hinanden.

Og en mand, der blev ramt.

Det var, hvad Maibritt Mårsted og hendes overbo Karina H., begge naboer til stationen i den lille landsby Lundby mellem Næstved og Vordingborg, oplevede natten til torsdag.

»Jeg bor lige ved siden af stationen og kan fra mit stuevindue se over på perronen,« fortæller Karina, som dermed oplevede nattens skyderi på nærmeste hold.

Området ved DSB-arealet var lyst op af de blå blink fra politiets patruljevogne, så Karina hægtede snoren på sin hunds halsbånd, og så gik hun og hendes border collie ud i natten for at finde ud af, hvad der foregik.

»Jeg flyttede faktisk til Lundby så sent som i januar, så jeg har ikke boet her ret længe. Det er jo ikke lige sådan noget som det her, man regner med vil ske i så lille en by,« siger hun.

De skarpe skud blev affyret af en eller flere politibetjente for at passivisere en 42-årig mand, som optrådte stærkt truende med en kniv i toget mod dels personalet, dels mod den eneste anden passager, som var i en af vognene på det tidspunkt.

Maibritt Mårsted oplevede det voldsomme optrin lige uden for sit vindue.

»Jeg lå og halvsov og blev vækket af, at der var nogen, der råbte virkelig, virkelig højt. Da jeg kiggede ud, kunne jeg se, at der holdt en politibil lige uden for mit vindue. Et øjeblik efter kom der to patruljevogne mere med blå blink. Og så løb betjentene i fuld fart over til perronen. To-tre minutter efter hørte jeg det første skud. Og derefter to skud mere,« siger Maibritt Mårsted.

»Selvfølgelig var jeg bange. Man ved jo ikke, om man selv er i fare,« siger hun videre.

Maibritt Mårsted så også, da den ramte mand lå på båren, inden han blev ført ind i ambulancen.

»Jeg kunne se, de havde lagt et lagen hen over hans hoved. Det regnede meget i nat, så det kan jo have været derfor. Men jeg ved det ikke. Vi kunne ikke rigtig få noget at vide. Men politiet blev her, og der skete noget hele natten. Jeg fik først lukket øjnene klokken fem i morges og har kun sovet et par timer,« siger hun.

Det var regionaltogets eget personale, der klokken 01.35 kontaktede politiet og tilkaldte hjælp til at få situationen under kontrol.

Men den 42-årige udenlandske mand opførte sig så faretruende, at betjentene ikke så anden udvej end at skyde ham, inden han nåede at gøre skade på nogen.

Han blev ramt og efterfølgende kørt i ambulance med politieskorte mod hospitalet, hvor han stadig er indskrevet.

Teknikere fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har arbejdet på stedet frem til sidst på formiddagen torsdag, og derfor var togtrafikken mellem Nykøbing Falster og Næstved indstillet gennem næsten ti timer.

Den 42-årige mand blev torsdag eftermiddag fremstillet i grundlovsforhør in absentia – uden at være til stede – ved Retten i Nykøbing Falster.

Han er nu varetægtsfængslet i foreløbig fire uger.

Da politiet var nødsaget til at affyre skud, er sagen nu overgået til videre behandling hos Den Uafhængige Politiklagemyndighed

Der foreligger ingen oplysninger fra politiet om den 42-årige mands tilstand.