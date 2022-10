Lyt til artiklen

Det er normalt et idyllisk boligkvarter, hvor man hilser på alle, mødes til åbne legeaftaler på vejen og generelt har et godt sammenhold.

Ja, naboerne ynder således at kalde Præstø-området ved Svanevej, Næbvej, Spurvevej og Fasanvej for et lille 'familiekvarter'.

Men de seneste dage er villakvarteret blevet forvandlet til et muligt gerningssted med politibiler på hvert et hjørne og afhøringer af de mange naboer.

Tirsdag aften blev en mand nemlig fundet død i sit hus på Svanevej, og onsdag kunne Sydsjællands Politi så sende en efterlysning ud på en 30-årig kvinde og hendes 11 måneder gamle baby.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har offentliggjort dette billede af en 30-årig kvinde, som savnes. Det vil dog ikke oplyse hendes navn, eller yderligere detaljer om sagen. Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi/Free Vis mere Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har offentliggjort dette billede af en 30-årig kvinde, som savnes. Det vil dog ikke oplyse hendes navn, eller yderligere detaljer om sagen. Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi/Free

Ifølge B.T.s oplysninger er den døde mand gift med den 30-årige kvinde, der nu efterlyses.

De har sammen den 11 måneder gamle baby og bor begge på adressen i Præstø.

Her flyttede de – ifølge naboer, som B.T. har talt med – ind i sommer.

Men den lille familie på tre har ikke købt ind på den sociale del af villakvarteret.

»De er meget private, og vi har faktisk nærmest ikke set dem. Min kone har talt med kvinden en enkelt gang, men ellers har de ikke ønsket at indgå i noget socialt. Ellers virker det som en helt normal familie,« fortæller en anonym nabo til B.T.

Samme fortælling lyder fra flere andre naboer, der alle beskriver, hvordan man i kvarteret har bemærket, at familien ud af det blå satte et stort hegn op foran deres hus.

Sagen har chokeret det lille villakvarter, der de seneste dage har brugt lang tid på både at tale med politiet og hinanden.

»Vi bruger meget hinanden til at tale om det, fordi det er så surrealistisk, at vi pludselig står i en situation, hvor sådan noget sker tæt på os. Det er meget uhyggeligt, og vi er meget rystede,« siger en nabo til B.T.

B.T. har torsdag formiddag talt med politiet, der oplyser, at man ikke har nyt i sagen.