'Hele huset rystede', 'voldsomt' og 'jeg har aldrig hørt eller mærket noget lignende'.

Sådan lyder flere af de kommentarer, som der onsdag morgen er tikket ind i Facebook-gruppen '2720 Vanløse'.

Her fandt der tidligt onsdag morgen en eksplosion sted i pizzeriaet 'Pizza 73' på Jyllingevej, og det kunne altså høres vidt omkring i nabolaget.

Det fortæller flere chokerede beboere til B.T.

»Jeg fik et kæmpechok og tænkte bare: 'Fuck, hvad sker der,'« fortæller Vivian Lie, der bor 1,5 kilometer fra gerningsstedet.

Hun fortæller endvidere, at hendes tre-årige hele morgenen har spurgt hende om, hvad der dog skete.

»Jeg har aldrig hørt noget lignende, så højt var det,« siger hun.

For Signe Lindholm, som bor blot 100 meter væk, var oplevelsen endnu voldsommere.

Det er i 'Pizza 73' på Jyllingevej, der har fundet en eksplosion sted. Foto: Bjørn Nielsen / Byrd

»Jeg troede, det var et jordskælv. Hele huset vibrerede,« fortæller hun.

38-årige Signe og hendes to små børn lå og sov, da braget lød.

»Nu har jeg ikke så mange eksplosioner og brag at sammenligne med,« griner hun og fortsætter:

»Men det var meget voldsomt.«

Jyllingevej er afspærret ved Ålekistevej onsdag morgen.

Københavns Politi modtog anmeldelsen om eksplosionen klokken 05.40.

Jyllingevej har siden da været komplet afspærret og forventes at forblive spærret til sidst på formiddagen.

Både bomberyddere- og hunde arbejder på stedet, fortæller Rasmus Agerskov Schultz, vicepolitiinspektør ved Københavns Politi.

»Det er et led i undersøgelserne på stedet,« siger han.

Ved I noget om årsagen til eksplosionen?

«Ikke for nuværende, men der er tale om et gerningssted, så vi undersøger bredt, indtil vi har overblik over, hvad der er sket,« siger vicepolitiinspektøren.

Politiet efterlyser vidner, der har set noget mistænkeligt i området omkring klokken 05.40. Hvis man har informationer om sagen, kan man ringe på 114.

Var du vidne til eksplosionen eller kender du til sagen? Så vil vi gerne høre fra dig. Skriv til B.T. på Facebook eller send en mail til 1929@bt.dk.