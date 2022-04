Der er fuldstændig stille ved de to parcelhuse i det vestlige Sjælland.

Det er kun en smadret rude og en ødelagt dør på et af husene, der giver den mindste indikation af, hvad beboerne på de to adresser måtte gennemleve torsdag.

Her fik de to familier nemlig ændret deres liv for altid, da deres to teenagedrenge – en på 15 år, en på 16 år – blev anholdt og sigtet for at lade sig hverve eller at hverve en eller flere personer til at begå eller fremme terror.

Siden er én af dem blevet varetægtsfængslet, mens den anden er blevet løsladt med fortsat sigtelse.

B.T. tog fredag formiddag til Vestsjælland for at få et nærmere billede af, hvem de to terrorsigtede drenge er.

Og der er absolut intet på de to adresser, der ved første øjekast giver et billede af sagens alvor.

Parcelhusene, der ligger i to små byer i Vestsjælland, er nydelige. Villavejene er stille og fredelige.

Ved du noget om sagen? Så vil B.T. gerne høre fra dig på sebj@bt.dk.

Og så er der naboerne. De er chokerede.

»Jeg vågnede af politiet i går, og det kommer meget bag på mig. Der er intet ved den dreng, der indikerer, at han skulle være en del af sådan en sag,« siger en nabo til en af de to adresser.

Naboen, en ældre kvinde, har boet i huset i 40 år og beskriver det seneste døgn, som »det vildeste, hun har oplevet« i sin tid på vejen.

Torsdag morgen gennemførte politiet en koordineret aktion og anholdt to teenagere i terrorsag. Foto: Lind Foto/Byrd Vis mere Torsdag morgen gennemførte politiet en koordineret aktion og anholdt to teenagere i terrorsag. Foto: Lind Foto/Byrd

Inde på selve adressen er en masse mennesker samlet, men ingen ønsker at tale med B.T.s reporter.

Og det samme er tilfældet på den anden drengs adresse, der ligger i en nærliggende by.

Her er parcelhuset placeret for enden af en lang villavej, og i huset bor en familie på fire, hvor den ene dreng altså nu er sigtet efter den sjældne terrorparagraf.

Drengens far og mor ønsker dog ikke at sætte ord på sagen, da B.T. banker på hos familien.

Tværtimod beder den anholdtes far og mor B.T.s reporter om at forlade stedet, mens familiens to hunde gør højt og voldsomt.

Det ønsker en nabo dog, og hun er »dybt rystet«.

»Drengen er lidt stille, men han er god og ordentlig, så det her er jeg meget rystet over,« siger naboen til B.T.

Den 15-årige dreng, der stadig er fængslet i sagen, skulle angiveligt have tilsluttet sig gruppen Feuerkrieg Division, der ifølge anklagemyndigheden er en terrororganisation.

Herefter har han angiveligt hvervet den 16-årige til organisationen.

Ifølge anklager Rune Rydik sendte den 16-årige umiddelbart derefter et ansøgningsskema, hvori han også angav at have kendskab til våben.

Anklageren mener, at den 15-årige selv er blevet hvervet til organisationen i december 2021 via den krypterede beskedtjeneste Telegram. Organisationen er en nynazistisk og højreekstrem gruppe.

I januar og februar 2022 skal han angiveligt have sendt link til personer via Telegram med adgang til en digital mappe, hvori der blandt andet var bombemanualer.