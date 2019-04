Det røde rækkehus bag ligusteren i Sabro er den perfekte ramme om et pensionistliv: Alt ånder fred, idyl og godt naboskab.

Men onsdag aften ramte en tragedie i Højagerparken nummer 31, som har sendt jordskælvsagtige rystelser gennem den lille klynge af pensionistboliger i Aarhus-forstaden:

Den 92-årige mandlige beboer og en 61-årig kvinde blev ved 21-tiden brutalt myrdet med økse og kniv. En 28-årig mand blev anholdt i sagen.

»Vi er så berørte af det. Det er forfærdeligt at tænke på, at noget så frygteligt kan ske her hos os. Vi har aldrig oplevet noget så slemt her,« siger en nabo, som ikke ønsker at stå frem med navn, fordi hun kender familien.

To personer blev onsdag aften fundet dræbt i Højagerparken i Sabro, der ligger vest for Aarhus. Jens Thaysen/Ritzau Scanpix

Politiet bekræftede torsdag, at tre involverede er i familie med hinanden.

Ifølge B.T.'s oplysninger er de to dræbte far og datter, mens den sigtede unge mand skulle være den dræbte kvindes søn. Det er dog endnu ikke bekræftet af politiet.

Flere naboer, B.T. har talt med, beskriver bebyggelsen som et trygt og dejligt sted at bo. Et område, hvor ældre mennesker - ofte enker og enkemænd - kan bo i egen bolig efter at have solgt familiens hus.

Flere af beboerne i kvarteret mødes en gang om måneden til fællesspisning.

»Det er uudholdeligt at tænke på. Det varer længe, inden vi kommer over det her,« siger den dybt berørte nabo og tilføjer, at hun aldrig har haft mistanke om, at der var noget galt i familien.

Hun tvivler også på, om nogen har lyst til at bo i enderækkehuset efter de dramatiske begivenheder.

En anden nabo, er også tydeligt mærket af episoden, da B.T. fanger hende på telefonen.

»Vi er kørt helt ned af det her,« lyder det kortfattede svar, som forklaring på, at hun ikke har lyst til at kommentere sagen yderligere.

En 28-årig mand er sigtet for drabet på de to, der blev fundet i denne bolig. Foto: Per Øxenholt

En genbo fortæller, hvordan han vågnede natten mellem onsdag og torsdag og opdagede de blå blink fra politi og ambulancer og med det samme forstod, at der var sket noget slemt.

»Jeg spiste sammen med ham en gang om måneden (den dræbte 92-årige mand, red.), og jeg kunne ikke drømme om, at han skulle ende sine dage på den her måde,« fortæller genboen.

Genboen beskriver de afdøde som rare og imødekommende mennesker.

Ifølge flere beboere i bebyggelsen var datteren en stor hjælp for den ældre mand. Han døjede med sygdom og forskellige skavanker, sad i kørestol og havde været indlagt på hospitalet flere gange.

Den 28-årige mand, der er sigtet for drabene i Sabro, er nu i stand til at møde i retten. Han fremstilles derfor i dag kl. 11.30 i Retten i Aarhus. Anklagemyndigheden anmoder igen om lukkede døre. #politidk #anklager https://t.co/50QrcHf4jA — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) April 26, 2019

Naboerne er både rystede over, at en så dramatisk begivenhed sker i deres fredelige kvarter, men de er også i sorg over, at to sympatiske mennesker skulle komme af dage på så voldsom og tragisk vis.

»Stemningen er helt på nulpunktet. Jeg er meget, meget overrasket over, at sådan noget kan ske så tæt på,« siger genboen.

Den 28-årige mand blev torsdag fremstillet i grundlovsforhør in absentia, fordi han ikke selv var i stand til at møde op. Via sin advokat erklærede han sig 'ikke skyldig.' Han blev varetægtsfængslet i surrogat.

Fredag formiddag fremstilles han igen, fordi han nu selv kan være til stede.