Efter offentliggørelsen af norske Anne-Elisabeth Hagens forsvinden har politibetjente stået klar til at afhøre alle, der passerer familiens hus.

»Min kone talte med hende samme dag, som hun forsvandt,« siger hr. Sørlie, der er en af de personer, politiet stopper på vejen.

Han bor i området og kender den norske rigmand Tom Hagen og hans kone godt.

I sit indkøbsnet har han dagens avis, hvor netop kidnapningssagen fylder de fleste sider.

Sørlies kone talte med Anne-Eilsabeth Hagen den dag, hun forsvandt.

Men i virkeligheden har han kendt til sagen om bortførelsen, før den blev offentlig kendt.

»Det var vanskeligt, for man måtte jo ikke sige for meget,« siger han til B.T.

Politiets forpost

Normalt er hjørnet på vejen op til familiens hus foderplads for søens ænder.

Men i dag er det kun de mere end hundrede ænder på vejen, der ikke lader sig bemærke af de mange gule veste, politiafspærringer og hundepatruljer, politiet har ude i området.

Især de teenagere, der er på vej hjem fra skole, og børnehavebørn, som fodrer ænderne med brød, er nysgerrige på både pressen og politiets massive tilstedeværelse.

Som et fiktivt afsnit af tv-serien 'Rejseholdet' har norsk politi nemlig rykket en autocamper ud som forpost ved familien Hagens hus.

Foran autocamperen står syv betjente klar til at foretage afhøringer.

Fulgtes altid ad

En af de nærmeste naboer til familien Hagen, Turid Myhra, kan slet ikke forstå, at sådan noget kan ske i deres rolige nabolag.

Turid Myhra er en af de nærmeste naboer til familien Hagen.

»Det er et stille og roligt område. Ikke et sted, man kunne forestille sig, at sådan noget ville ske,« siger hun til B.T., efter hun har talt med politiet.

Turid Myhra fortæller, at området er et 'utrolig fint sted at gå tur'.

Og det er da også på sine mange gåture, at hun plejer at løbe ind i Anne-Elisabeth Hagen.

»Når vi mødte hinanden, fulgtes vi altid ad,« siger hun og fortæller, at hun naturligvis er meget berørt af sagen.

Alle forbipasserende bliver udspurgt af politiet.

Mere end 100 tip

Politiet oplyser på et pressemøde torsdag, at de siden offentliggørelsen af Anne-Elisabeth Hagens forsvinden har fået mere end 100 tip for folk.

»Vi kan naturligvis ikke kommentere indholdet af de her tips, men vi kan sige, at flere virker interessante. Vi arbejder nu på at følge op på og bearbejde de her tips,« siger Tommy Brøske, politiinspektør på Fælles enhed for efterretning og efterforskning, på pressemødet.

Anne Elisabeth Hagen er sidst set den 31. oktober sidste år. I de første tre måneder efter hendes forsvinden er de medier, naboer og politi, som måtte kende til sagen, blevet bedt om at holde det hemmeligt af hensyn Anne Elisabeth Hagen ve og vel.

Der lå nemlig en trussel på Anne Elisabeth Hagens liv, såfremt familien gik til politiet.

Mere end 100 tips har poltiet modtaget det seneste døgn, fortæller poltitiinspektør Tommy Brøske på pressemødet.

»På baggrund af sagens indhold blev det vurderet, at det var nødvendigt med en civil tilgang for at undgå eksponering - og dermed undgå yderligere fare,« siger Tommy Brøske.

Ingen mistænkte

Når politiet onsdag valgte at offentliggøre sagen, var det med et ønske om at få hjælp fra befolkningen samt udvide eftersøgningen.

»En vigtig grund til, at vi har valgt at gå ud med sagen, har været at få information,« sagde Tommy Brøske på pressemødet.

Der er endnu ingen mistænkte i sagen.