Politiet er massivt til stede i et stort boligområde i Mårslet lidt uden for Aarhus, hvor en 33-årig kvinde formodes dræbt.

Flere naboer er blevet bedt om at blive inde i deres huse, indtil politiet giver dem besked om andet. Det fortæller flere beboere til B.T., som er til stede i boligområdet.

Naboerne i området er rystede over, at en af deres naboer formodes dræbt.

»Det er rimelig uhyggeligt,« siger Sofie Foged, der bor nogle huse fra gerningsstedet.

Sofie Foged og de andre naboer vågnede lørdag morgen til, at området var fyldt med politibiler, hundepatrulje og teknikere i blå dragter. I flere timer har der fløjet en drone over en sø, fortæller Sofie Foged.

Politiet fik anmeldelsen klokken 07.22 og rykkede ud. Efter at have efterforsket hele morgenen og formiddagen er det politiets foreløbige vurdering, at kvinden kan være blevet dræbt. En 29-årig mand med relation til hende er anholdt.

Det er skræmmende, at det er sket i det ellers fredelige boligområde, siger en nabo, der bor tæt på gerningsstedet.

»Det er meget chokerende, og det kommer virkelig tæt på,« siger hun.

»Jeg har selv to unge piger, som nu har snakket om, at de ikke har lyst til at bo herude, og om de skal være bange for at gå på gaden. Det er jo utrygt, når sådan noget sker,« siger hun.

