Beboere i Valby fik sig lidt af en forskrækkelse, da de kl. 02.50 torsdag nat hørte et kæmpe brag.

Det viste sig at være en aluminiumsport ved et lager tilhørende T. Hansen, der var eksploderet.

Det oplyser vagtchef Henrik Brix til B.T.

»Vi får en anmeldelse om, at flere har hørt et højt brag. Da vi ankommer til stedet, kan vi se, at porten er bortsprængt,« siger vagtchefen.

Bombehunde på stedet. Vis mere Bombehunde på stedet.

Ifølge politiet er der formentlig tale om hærværk, da der ikke umiddelbart lader til at være stjålet noget.

Politiets teknikere skal dog senere i løbet af fredag undersøge de nærmere omstændigheder.

»Om det er fyrværkeri eller andet, der har forårsaget sprængningen, ved vi ikke endnu,« siger han.

Ingen personer er kommet til skade.