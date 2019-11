Hvad eller hvem satte ild til gården på Sprøjtehusvej?

Det spørgsmål stiller gårdens naboer i landsbyen Sæd i disse dage sig selv, efter at den historiske gård to gange inden for få uger har været hærget af altødelæggende brande.

Midt i september - nærmere bestemt natten mellem 16. og 17. september - gik størstedelen af gården i grænselandet op i røg.

Tre ud af fire længer blev ødelagt, og kun stuehuset blev reddet.

Men mandag aften gik der igen ild i ejendommen, og selv om talrige brandmænd forsøgte at bekæmpe flammerne, blev stuehuset forvandlet til en ruin.

Det skriver JydskeVestkysten.

Det var et lokalt ægtepar på aftentur, der opdagede branden på gården, og de slog straks alarm.

Gården er under ombygning, og til alt held befandt der sig ingen mennesker på ejendommen, da ilden brød ud.

Da brandvæsenet kom frem, var der ild i stuehusets vestlige ende, men ilden spredte sig hurtigt.

Store træer tæt på bygningen gjorde det desuden meget svært for brandfolkene at komme til.

På trods af, at hverken politi eller brandvæsenet endnu har noget bud på, hvad der kan have startet de to brande, frygter lokalbefolkningen ifølge avisen, at en ukendt person har sat ild til bygningerne.

»Det er lidt uhyggeligt at tænke på,« siger Claus Haagensen, som opdagede brand nummer to, til avisen.