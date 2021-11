Endnu er ingen personer blevet ramt, men naboerne i en verserende bandekrig frygter, at bandernes kugler kan ramme tilfældige.

Gruppen opholdt sig foran en kiosk på Ruten i Tingbjerg, da der 11. november blev affyret en byge af skud mod dem.

Ingen blev ramt, men projektilerne borede sig ind i kiosken og i et pensionistcenter, der ligger lige ved siden af. Pensionistcenteret bliver også brugt som test- og vaccinationscenter for covid-19, men stod tomt på grund af en nært forestående nedrivning.

Det var en ren tilfældighed, at ingen blev ramt, og det har sat gang i tankerne hos Jon Foss-Madsen, der bor lige overfor.

»Der er store vinduer på mit værelse, så jeg kan ikke lade være med at tænke, at der kan komme en vildfaren kugle ind ad vinduet,« siger Jon Foss-Madsen, der er 29 år og bor på Ruten i Tingbjerg.

Tingbjerg har i fortiden været slagmarken i flere bandeopgør, men skudepisoden er den første i den tid, Jon Foss-Madsen har boet i kvarteret.

»Kiosken ligger lige over for, hvor jeg bor, og jeg har været dernede for nylig og hente en pakke, så det føles lidt tæt på,« siger han.

I Københavns Nordvestkvarter blev der 16. november affyret flere skud ved en kiosk på Bisiddervej. Her blev der heller ikke ramt nogen, men de to skudepisoder har sammen med efterretninger fået Politiets Nationale Efterretningscenter til at udarbejde et konfliktnotat.

Skyderierne bunder ifølge politiet i en konflikt mellem bandemedlemmer fra København NV og rockerklubben Satudarah, og der har ifølge politiet været konkrete planer om et gengældelsesangreb mod Satudarahs klubhus i Haslev.

'Det er politiets vurdering, at der er en akut og betydelig risiko for, at personer med tilknytning til en bandegruppering fra København NV vil foretage angreb på adressen,' skriver Sydsjælland- og Lolland Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Truslen om et angreb på Satudarah har fået politikredsen til at bruge rockerloven til at lukke et klubhus på Finlandsgade 27 i Haslev tilhørende Satudarah MC West Area.

Bygningen ligger midt i et industrikvarter, og har de senere år huset flere forskellige rockerklubber. Satudarah overtog lokalerne i foråret.

Ved siden af rockerborgen ligger firmaet Stilco, der sælger swimmingpools og spabade. Butikkens indehaver Frank Sørhus har efterhånden vænnet sig til at have rockere som nærmeste naboer.

»Det er bedre, at det ligger herude i et industrikvarter, end at det ligger inde midt i byen. Nogle af vores kunder spørger ind til det, men jeg kan kun sige, at vi ikke mærker ret meget til det. De passer for det meste sig selv,« siger han og tilføjer, at enkelte rockere har spurgt til pris og levering på en swimmingpool.

I København har politiet oprettet visitationszoner i Brønshøj og i et område, der dækker Østerbro, Nørrebro og Københavns Nordvestkvarter. Det indebærer blandt andet øget patruljering og visitationer i områderne.

'Vi vil ikke acceptere, at konflikten mellem de to grupperinger udvikler sig. Derfor har vi taget visitationszonerne i brug som et værktøj til at skabe tryghed for borgerne ved at kontrollere, at personer ikke færdes med våben i områderne,' udtaler politidirektør Anne Tønnes i en pressemeddelelse.

Både visitationszoner og lukningen af klubhuset gælder frem til 1. december 2021.